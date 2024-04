L'Under 19 del Sambiase batte anche il Cittanova e vola in finale regionale

Rosarno – Continuano le soddisfazioni in casa Sambiase, con l’Under 19 ormai ad un passo dal bissare il grande risultato già centrato dalla prima squadra. I giovani giallorossi di mister Cuda oggi pomeriggio hanno infatti battuto con un quasi tennistico 5-1 i parigrado del Cittanova nella semifinale play-off giocata sul neutro del “Giovanni Paolo II” di Rosarno. Successo già messo in archivio nei primi 45’ grazie alla doppietta di Chiappetta ed al gol di Mazza. Nella ripresa ancora Mazza, e Vasapollo dal dischetto, hanno reso più largo il punteggio. Di Rechichi la rete, maturata subito dopo il quarto gol sambiasino, della bandiera del Cittanova. Lametini che dunque accedono alla finale regionale under 19 (la quarta della loro storia) in programma alle 15:30 di giovedì 2 maggio sul sintetico del Centro Tecnico Federale di Catanzaro. L’avversario dei giallorossi sarà la Digiesse PraiaTortora, che nell’altra semifinale odierna, giocatasi al Comunale di Diamante, ha superato ai calci di rigore (1-1 al termine dei supplementari) la Morrone.

La cronaca della gara

La sfida tra giallorossi si sblocca dopo appena cinque giri di lancette dal fischio d’inizio. Ci pensa Chiappetta a rompere la parità iniziale con un preciso destro da fuori area. Passano 8’ e arriva il raddoppio con Mazza, bravo a ribadire in rete dopo un primo tentativo respinto dal Balint. Al 28’ il Sambiase trova anche la rete del 3-0: erroraccio in fase di impostazione del portiere avversario, Chiappetta recupera la sfera e a porta sguarnita non sbaglia.

Nella ripresa non cambia il canovaccio della gara e il Sambiase dilaga. Al 12’ palla dalla destra di Morelli per Mazza che batte Balint e trova la doppietta personale. Il Cittanova prova a rientrare in partita con la rete di Rechichi, ma Frasson e compagni al 40’ la chiudono definitivamente grazie al calcio di rigore trasformato da Vasapollo.

SAMBIASE – CITTANOVA 5-1

SAMBIASE under 19: Donato, Morelli (23’st Boncordo), Perri, Saladino, Frasson S., Sirianni (34’st Gagliardi), Scandale (1’st Vasapollo), Mazza, Chiappetta (13’st Palaia), Alves (13’st Gaetano), Costanzo. In panchina: Rubino, Zupi, Sesto, Zappalà. Allenatore: Cuda

CITTANOVA: Balint, Musico, Scarcella D., Khoudmi (7’st Morano), Belcastro, D’Agostino, Teramo (1’st Nazlani), Lamanna, Rechichi, Scarcella C. (23’st Staltari), Suraci (13’st Sofio). In panchina: Mustica. Allenatore: D’Agostino

ARBITRO: Gervasi da Cosenza (Vommaro da Paola e Codispoti da Catanzaro)

MARCATORI: 5’pt e 28’pt Chiappetta (S), 13’pt Mazza (S); 12’st Mazza (S), 17’st Rechichi (C), 40’st Vasapollo rig. (S)

NOTE: espulso Rechichi (C). Ammoniti ScarcellaD. (C) e Lamanna (C)

F.G.