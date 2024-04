L'Under 19 del Sambiase vola alle semifinali regionali

Gioiosa Ionica- Non si placa la fame di vittorie in casa giallorossa. Ad appena quarantotto ore dalla festa per la matematica promozione in D della prima squadra, i ragazzi dell’under 19 espugnano con un netto 3-0 il campo di Gioiosa Jonica, qualificandosi alle semifinali play-off regionali. Grazie ai centri di Alves, Scandale e Mazza, i ragazzi terribili di mister Cuda s’impongono, così, anche al ritorno dopo l’1-0 della sfida d’andata.

Sambiase che parte subito con il piede pigiato sull’acceleratore in modo da provare a chiudere definitivamente la pratica qualificazione. Al 6’ calcio di punizione di Sirianni bloccato da Sainato. Dieci giri di lancette dopo, palla illuminante di Mazza per Scandale, l’esterno giallorosso mette in mezzo per Alves che, dopo un primo tentativo respinto dal portiere, ribadisce in rete. Al 18’ ospiti vicinissimi allo 0-2: delizioso scavetto di Mazza che finisce di poco a lato. Al 34’ sale in cattedra il portierino giallorosso Donato, strepitoso nel negare, con un grande intervento, la gioia del pari a Fazzolari, involatosi verso la porta. Gol sbagliato – gol subito, scatta ancora una volta la legge non scritta del calcio. Siamo al 39’ quando Scandale, imbeccato da Costanzo, non sbaglia davanti all’estremo difensore biancorosso. Prima del riposo si rivedono in avanti i reggini: tiro di Tromba che non sorprende Donato. Alla mezzora della ripresa arriva il definitivo 0-3 del Sambiase. Mazza dribbla come birilli quattro avversari, supera anche il portiere e deposita in rete. Giovani giallorossi che adesso torneranno in campo martedì prossimo, 23 aprile, alle 15:00 per affrontare, in gara secca e campo neutro (da stabilire), i parigrado del Cittanova che, sempre ai quarti, hanno eliminato il Bocale.

GIOIOSA JONICA – SAMBIASE 0-3

GIOIOSA IONICA UNDER 19: Sainato, Jiritano, Biancospino (46’st Verteramo), Loccisano, Agostino, Angì (46’st Panaia), Bovino (17’st Rizzo), Panuccio (23’st Saverino), Tromba, Ientile, Fazzolari (13’st Romano). In panchina: Bucchino, Ierinò, Trichilo, Sculli. Allenatore: Loccisano

SAMBIASE UNDER 19: Donato, Morelli, Caputo, Saladino, Frasson, Sirianni, Scandale (17’st Vasapollo), Mazza (36’st Zappalà), Chiappetta (17’st Persico), Alves (26’st Gaetano), Costanzo (36’st Mercuri). In panchina: Rubino, Boncordo, Sesto, Gagliardi. Allenatore: Cuda

ARBITRO: Biondo da Reggio Calabria (Catalano e Aliano da Reggio Calabria)

MARCATORI: 16’pt Alves, 39’pt Scandale; 30’st Mazza

NOTE: al 33’st espulsi Loccisano (G) e Persico (S). Ammoniti Chiappetta (S), Panuccio (G), Tromba (G), Alves (S), Fazzolari (G). Angoli 3-5. Recupero 4’pt e 6’st

