La Sideco Basketball Lamezia lotta con grinta ma cede alla Scuola Basket Viola: 59-81

Lamezia Terme - Nella decima giornata di campionato di DR1 tenutasi domenica 7, la Sideco Basketball Lamezia ha iniziato, nonostante la vittoria della Scuola Basket Viola 59-81, a credere di più in se stessa, cercando di non mollare mai l’avversario. E sempre in un Palagagliardi gremito di tifosi. Una gara caratterizzata da una partenza di necessario assestamento e che poi, come mostrano i parziali, è stata volta a un inseguimento costante grazie anche all’ottima preparazione atletica: «Abbiamo lavorato bene da un punto di vista fisico grazie all’aiuto di Alberto Strangis e Giuseppe Viterbo – ha dichiarato coach Davide Piccione. Da un punto di vista tecnico, stiamo lavorando molto sulla concentrazione in attacco. Dobbiamo ribaltare meglio il lato».

Lavorare in attacco è possibile con la grinta che i gialloblu iniziano a mostrare: «in questa partita abbiamo alternato difesa a uomo e difesa a zona. Di certo, abbiamo messo più grinta, quella che ci è mancata nelle ultime partite. Dobbiamo continuare a lavorare su tutto, soprattutto sull’attacco, prendere consapevolezza di poter segnare e capire che abbiamo le possibilità per farlo» conclude.

Un elemento fondamentale di gestione è quello di squadra, come sottolinea Molinaro, autore di 12 punti, seguito nel punteggio da Lazzarotti con 10: «Abbiamo avuto un atteggiamento attivo sin dal primo minuto. Al di là degli errori che stiamo limando, vediamo sempre ciò che c’è di positivo portandolo alle prossime partite. In difesa siamo stati più incisivi ma in attacco dobbiamo lavorare sulla circolazione di palla e ribaltamenti».

Fluidità di attacco e ancora più aggressività anche per Antonicelli (9 punti): «dobbiamo sbloccarci di più in attacco. Dobbiamo cogliere più occasioni e farci trovare sempre più pronti. Di certo abbiamo avuto davanti degli ottimi avversari nella figura di Smorto che ha segnato 33 punti. Non ci dobbiamo demoralizzare e si va avanti». Infine, da segnalare, anche il buon esordio del nuovo arrivato Francesco Diano.

Prossima gara: Sideco Basketball Lamezia vs Vis Reggio Calabria, domenica 14 dicembre, ore 18.00, Palabotteghelle di Reggio Calabria.

Sideco Basketball Lamezia vs Scuola Basket Viola: 59-81 (10-19, 15-24, 19-21, 15-17)

Sideco Basketball Lamezia: Cerra 6, Mazzei 2, Antonicelli 9, Bova 9, Lazzarotti A .10, Lazzarotti R., Mammoliti 1, Verso 2, Augello 4, Fazzari, Diano 4, Molinaro12. All. Piccione.

Scuola Basket Viola: Smorto 33, Nucera 14, Bayoud 11, Osmatescu 6, Iannò 3, Consolo 2, Votano 2, Vano Gadabadze 1, Corsaro 0, Arcuri 0, Niccolo’ Alessio 0, Barreca 0.