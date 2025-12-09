Lamezia celebra Noemi Canino: il 10 dicembre omaggio in piscina alla campionessa delle Deaflympics di Tokyo

Lamezia Terme - Ha brillato alle recentissime Deaflympics 2025 di Tokyo conquistando ben 5 medaglie, la talentuosa Noemi Canino, atleta tesserata con la FSSI della Kairos Nuoto Lamezia. Poco più di 20 anni e tanti sogni nel cassetto che la ragazza si sta impegnando a raggiungere giorno dopo giorno con grinta, determinazione e passione.

Un oro nella staffetta 4x200 stile libero, argento nelle gare individuali degli 800 e dei 1500 stile libero e due bronzi: nella staffetta 4x100 stile libero femmine e nella 4x100 stile libero mista. Questo il bottino di Noemi alle olimpiadi per sordi che si sono disputate in Giappone dal 15 al 26 novembre. Un contributo rilevantissimo per il medagliere azzurro, che grazie anche all’atleta della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme è riuscito a totalizzare 21 medaglie: 8 ori, 8 argenti e 5 bronzi.

"Per il grande lustro che l’atleta ha portato alla nostra Calabria, alla nostra città e al nostro impianto, non possiamo che celebrarla: domani, mercoledì 10 dicembre 2025, a partire dalle 17:00, nella piscina di via G. De Sensi, renderemo omaggio al suo talento, al suo impegno e ai valori che rappresenta, attraverso un piccolo momento a lei dedicato", concludono dalla Kairos invitando a partecipare all'evento.