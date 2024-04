Pallanuoto, l’Arvalia Lamezia tra le protagoniste del Torneo Propaganda

Reggio Calabria - È stata la piscina Parco Caserta di Reggio Calabria a ospitare domenica scorsa la seconda tappa del “Torneo Pallanuoto Propaganda Under 11/9”. Tra gli sportivi impegnati, anche i giovanissimi nuotatori della Arvalia Lamezia, che hanno avuto modo di cimentarsi per la prima volta in una competizione ufficiale. Un progetto, quello che riguarda il settore pallanuoto della società che gestisce la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, che, evidenziano in una nota "mister Enzo Mirante sta portando avanti con grande determinazione e passione, dimostrate dalla crescita effettiva del team". Nell’ultimo appuntamento la squadra dei piccoli pallanuotisti è stata affidata al vice allenatore Pierluigi De Fazio, che ha accompagnato la compagine lametina durante questa importante trasferta.

"Il torneo – ha sottolineato coach Mirante – funge da anello di congiunzione tra la scuola nuoto e il settore agonistico, quindi a contare non è tanto se una partita sia andata bene o meno bene, quanto l’avvio di questi ragazzini a uno sport come la pallanuoto. E loro hanno dimostrato grande grinta agonistica". A scendere in vasca per l’Arvalia Lamezia e a meritare il grande plauso da parte di tutta la società sono stati Mattia Ceraudo, Nicolò Ceraudo, Aurora Ceraudo, Aurora Bernardini, Aldo Dara, Claudio Vincenzini, Leonardo Valenti, Fiore Palermo, Pasquale Chirumbolo, Andrea Chirico, Flavio Scerbo e Giuseppe Anello.