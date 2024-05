Playoff nazionali Eccellenza, la semifinale d’andata tra Vigor Lamezia e Bisceglie termina 3-3

Lamezia Terme – Partita non adatta ai deboli di cuore quella del “Guido D’Ippolito” tra Vigor Lamezia e Bisceglie, semifinale d’andata dei play-off nazionali di Eccellenza. Sotto di due goal a metà ripresa, i ragazzi di Danilo Fanello riescono a raddrizzare le sorti dell’incontro nel giro di quattro minuti grazie ai due principali bomber biancoverdi: Foderaro e Catania, rispettivamente a segno al ’75 e al 79’, che consentono ai biancoverdi di rispondere alle reti di Kone (54’) e Di Rito (60’).

In precedenza, ospiti in vantaggio al 30’ con uno sfortunato autogoal di Villella; di Bernardi, dopo appena tre minuti, la zampata che ha chiuso il primo tempo sul punteggio di 1-1. Risultato sulla carta favorevole alla compagine pugliese, ma si deciderà tutto a Bisceglie settimana prossima.

Cronaca

Primo tempo

9’ Primo squillo del Bisceglie con un destro dal limite di Fucci che si spegne sul fondo

16’ Vigor pericolosa con un calcio di punizione di Curcio da posizione defilata, Suma vola e devia in corner

29’ Curcio ci riprova dalla medesima posizione, Suma blocca senza problemi

30’ Bisceglie in vantaggio. Di Rito supera Mascaro e mette in mezzo, Columbro tocca ma indirizza il pallone verso la propria porta, la sfera carambola sul palo e colpisce Villella superando la linea di porta

33’ Pari Vigor. Schema su punizione di Curcio per Amendola, tiro di prima intenzione del terzino che diventa un assist per Bernardi, bravo a deviare in porta e battere il portiere ospite

36’ Colpo di testa di Spanò respinto da un attento Suma

37’ Ripartenza Bisceglie con Kone che salta De Nisi ma viene fermato sul più bello dal provvidenziale recupero di Villella

42’ Vigor pericolosa con un tiro-cross di Villella che per poco non scavalca Suma

Secondo tempo

5’ Cross di Villella per Verso che colpisce male di testa

8’ Verso salta un avversario e serve Foderaro che alza troppo la mira da buona posizione

9’ Il Bisceglie torna in vantaggio. Kone riceve a sinistra, disorienta Villella e fredda Columbro sul primo palo

11’ Corner di Curcio direttamente in porta, Suma è attento

12’ Biancoverdi ancora pericolosi con un altro corner tagliato di Curcio che attraversa tutta l’area piccola e si spegne sul fondo

15’ Kone sfonda nuovamente a sinistra e serve Di Rito che brucia De Nisi e scavalca Columbro con un pregevole colpo sotto

26’ Suma interviene fuori dalla propria area e serve involontariamente Catania la cui conclusione al volo trova il fortunoso salvataggio di Sanchez a porta sguarnita

30’ La Vigor accorcia le distanze con una splendida volée di Foderaro, su sponda di Catania, che si infila nel sette alla destra di un immobile Suma

34’ Pari Vigor. Tocco di Spanò deviato con il braccio da Sanchez, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Bernardi si lascia ipnotizzare da Suma, che respinge anche il primo tentativo di ribattuta di Catania ma non può nulla sulla seconda conclusione del bomber biancoverde

44’ Angolo di Donoso verso Catania che in caduta non trova la porta di testa

47’ Bernardi conclude troppo centralmente, Suma blocca senza problemi

VIGOR LAMEZIA – BISCEGLIE 3-3

Marcatori: 30’ aut. Villella, 33’ Bernardi, 9’st Kone, 15’st Di Rito, 30’st Foderaro, 34’ st Catania

VIGOR LAMEZIA: Columbro, Villella (16’st Donoso), Verso (16’st Catania), Rodriguez, Mascaro, De Nisi, Bernardi, Curcio (25’st Lavrendi),

Foderaro G., Spanò, Amendola (44’st Garcia)

A disp. Diano, Calomino, Catania, Foderaro M., Lanciano, Scalon

BISCEGLIE: Suma, Farucci, Morisco, Sanchez, Lucero, Mangialardi (29’st Rodriguez), Stefanini, Fucci, Di Rito, Bonicelli, Kone

A disp. Addario, Marinelli, Cassatella, Losapia, Napli, Monaco, Dembele, Zinfollino

All. Di Meo

Arbitro: Luca Tuderti di Reggio Emilia

Assistenti: Nicola Monaco di Sala Consilina e Marco Bosco di Roma 2

Note: Angoli 10-1; Ammoniti: Di Rito (B), Villella (V), Bernardi (V), Morisco (B), Stefanini (B), Catania (V), Rodriguez (B), Suma (B)

Rec. 2’pt, 4’ st

Spettatori 2000 circa

Francesco Sacco