Prima Categoria: Promosport sconfitta di misura a Cirò Marina, ko indolore per la Garibaldina

Lamezia Terme – Domenica amara per le due formazioni nostrane di Prima Categoria, ma in particolar modo per la capolista Promosport che perde, a sorpresa, in casa del Cirò Marina ed ora sente il fiato sul collo da parte di Silana e Scandale. E pensare che, fino ad un mese fa, il primo posto sembrava quasi blindato in virtù delle ben nove lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice Silana. Decisive saranno, ora, le prossime due giornate. Domenica i lametini riposeranno per l’ultima volta, e saranno perciò spettatori interessati dello scontro diretto Silana – Scandale. Domenica 26 aprile, poi, tutti i riflettori saranno posati su Scandale – Promosport. Vista l’assenza di retrocessioni, a causa dei ritiri in corso d’opera di Academy Crotone e Petronà, quasi tutte le restanti gare che dovranno giocare le prime tre della classe non dovrebbero rappresentare degli scogli insormontabili. Abbiamo usato il “quasi” perché Promosport e Silana dovranno anche affrontare le Stelle Azzurre Silana, attualmente quarte a -10 dallo Scandale. La compagine meno blasonata di San Giovanni in Fiore per prendere parte ai play-off dovrà quindi ridurre tale gap di almeno una lunghezza. Promosport che, tra l’altro, dovrà giocare con le Stelle Azzurre proprio all’ultima giornata ed in campo avverso. Lotta per il primo posto totalmente riaperta, insomma, ed allargata a ben tre squadre. Per Corigliano e compagni domenica prossima sarebbe augurabile un pari tra silani e crotonesi. Un’eventuale vittoria della Silana, invece, consentirebbe ai cosentini di agganciare in vetta i lametini, mentre per lo Scandale significherebbe stop definitivo ai sogni di promozione diretta. Qualora dovessero essere i ragazzi di mister Piperis, domenica prossima, a fare bottino pieno, diventerebbero i favoriti per il salto diretto in Promozione. Anche perché, tra due settimane, a Scandale la Promosport sarà sicuramente priva di tre dei suoi elementi cardine, ovvero di Corigliano, Decio e Sano. Il primo ieri è stato espulso, gli altri due ammoniti ed erano diffidati.

Proprio la direzione arbitrale, oltre all’accoglienza decisamente poco amichevole trovata al “Punta Alice”, ha fatto storcere decisamente il muso al sodalizio lametino. “Usciamo dal campo sconfitti per 1-0 – ci ha dichiarato il direttore sportivo Gianmarco Lucchino - , risultato che accettiamo da uomini di sport, ma che non può e non deve far passare in secondo piano quanto accaduto durante la gara. Con rispetto, ma con altrettanta fermezza, riteniamo inaccettabile la designazione di un arbitro proveniente da Crotone per una partita disputata a pochi chilometri di distanza. Una scelta che consideriamo priva di rispetto nei confronti della nostra società. Abbiamo assistito a oltre 100 minuti di falli continui ed interruzioni di gioco, con i palloni che sono iniziati a sparire già dai primi minuti. A questo si sono aggiunte provocazioni costanti ed offese, da parte di alcuni atleti della formazione avversaria, nei confronti dei nostri giocatori, dello staff e della panchina. Tutto ciò non appartiene al calcio, quello vero”.

Il giovane diesse prosegue nel suo sfogo. “Chi ci conosce sa bene che non siamo soliti rilasciare dichiarazioni polemiche o cercare alibi. Accettiamo il verdetto del campo perché siamo uomini di sport. Tuttavia, non possiamo restare in silenzio davanti ad episodi che vanno oltre il gioco. Apprezziamo e ci teniamo strette le scuse ricevute, per quanto accaduto, da due dirigenti e da un calciatore della squadra di casa: un gesto che dimostra come, fortunatamente, esistano ancora valori sani nel calcio. Oggi, più che mai, siamo fieri ed orgogliosi dei nostri ragazzi, per come hanno affrontato la partita e per la dignità dimostrata in ogni momento. Adesso testa e cuore, tutti insieme, verso il prossimo obiettivo: la finale di Coppa Calabria in programma mercoledì al Federale di Catanzaro”.

Ma andiamo a vedere quella ch’è stata la cronaca dei quasi 100’ complessivamente giocati sul sintetico di Cirò Marina. Privo di capitan Gallo, la cui stagione può considerarsi già chiusa dopo la recente operazione alla spalla, mister Viterbo manda inizialmente in panchina un Kamel non al meglio. Al centro della difesa giocano così l’esperto Vaccaro ed il 2005 Gaetano. Al 4’ corner di Corigliano e inzuccata di Sano parata sulla linea. Non inquadra lo specchio, invece, la successiva conclusione dalla distanza del cirotano Aloisio. Le due squadre confermano la loro solidità difensiva e le emozioni latitano. Bisogna così attendere il 37’ per annotare il colpo di testa del solito Aloisio spegnersi fuori. Identitico epilogo ha lo stacco del classe 2000 Lamberti. Al 43’ molto pericolosa la Promosport: su cross di Morelli, Sano, solo davanti alla porta, cicca la deviazione aerea. Dopo un tiro di poco alto di Lamberti S. ’00, nel recupero è nuovamente la porta crotonese a tremare. Punizione scodellata in area da Corigliano e messa in fallo laterale dalla retroguardia di casa. Sugli sviluppi della rimessa seguente, Morelli la butta dentro, ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere.

Al 10’ della ripresa arriva la rete che deciderà la contesa. Aloisio è bravo nel trasformare una punizione dal limite, portando avanti i suoi. Dopo un quarto d’ora sono Corigliano e compagni ad usufruire di un interessante piazzato dal limite, ma il da poco entrato Perri calcia sulla barriera. Al 26’ Corigliano imbecca Sano in piena area, l’ex Excalibur calcia e trova la strepitosa respinta in angolo di Dell’Aquila. Subito dopo altra doccia gelata per gli ospiti. Il direttore di gara sventola il “rosso” diretto a capitan Corigliano, reo, a suo avviso, di aver rifilato una gomitata ad un avversario. Nonostante l’uomo in meno, la Promosport non demorde. Russo pecca di egoismo calciando alto invece di servire lo smarcato Piacente. Al 42’ punizione dal limite di Perri che sfiora il palo. L’ex Audace Decollatura ci riprova da posizione decisamente più arretrata, ma l’estremo difensore cirotano è attento nel bloccare. Iniziano i 6’ di recupero finali. Tiro di Senatore dalla distanza che sorvola la traversa. Poi due mischie in area sbrogliate dalla difesa locale.

Finisce 1-0. Ragazzi di Leonardo Viterbo ora chiamati a riscattarsi nella storica finale di Coppa Calabria, contro il Soccer Montalto, in programma dopodomani pomeriggio sul sintetico del Centro Federale di Catanzaro. L’ingresso sarà gratuito.

Decisamente più indolore il kappaò casalingo della Garibaldina contro il San Mauro Marchesato. Al “Leo” finisce 2-5. Si va al riposo sullo 0-1 per effetto del gol di Poerio. Nel primo quarto d’ora della ripresa doppietta di Onate. Quindi Brebo firma il momentaneo 0-4. Al 36’ Perri accorcia per i soveritani. Nei minuti finali altre due segnature: ancora Brebo per i sanmauresi e Perri per i locali. Con questa doppietta l’attaccante della Garibaldina sale a quindici gol stagionali, confermandosi capocannoniere indiscusso della squadra. In classifica, il San Mauro si porta ora ad una sola incollatura dai giallorossi del Reventino. Di seguito l’undici ieri mandato inizialmente in campo da mister Gianluca Perrone: Caruso M., Pascuzzi, Bianco, Gigliotti, Bonacci, Costanzo, Caruso G., Gentile, Edonga, Perri, Annone. In panchina: Marchese, Cardamone, De Grazia, Lamine, Darboe, Piccoli.

CIRO’ MARINA – PROMOSPORT 1-0

CITTA’ DI CIRO’ MARINA: Dell’Aquila, Ferro (14’pt Affatato), Cataldi (49’st Falzetta), Lamberti S. ‘02, Foresta, Lamberti S. ’00, Aloisio (52’st Allò), Senatore, Potenza (18’pt Mane), De Leo, Lamberti G., In panchina: Frustillo, Sestito, Porti, Mummolo, Parisi. Allenatore: Lamberti F.

PROMOSPORT LAMEZIA: Vecchio, Delfico, Morelli (30’st Saladino), Gaetano, Vaccaro, Decio (18’st Perri), Corigliano, Liparota (37’pt Kamel), Sano, Martinez (18’st Piacente), Russo (41’st Santacroce). In panchina: La Porta, Galloro, Crapella, Cullice. Allenatore: Viterbo

ARBITRO: Matteo Pisciuneri da Crotone

MARCATORI: 10’st Aloisio

NOTE: al 29’st espulso Corigliano (P) per fallo di reazione. Ammoniti Liparota (P), Decio (P), Lamberti S. ’00 (CM), Corigliano (P), Sano (P), Affatato (CM), Dell’Aquila (CM), Cataldi (CM). Recupero: 3’pt e 6’st.

Ferdinando Gaetano