Prima giornata del Trofeo Coppa Italia Wingfoil a Gizzeria: i risultati

Gizzeria - Conclusa la prima giornata di gare per il Trofeo Coppa Italia di Wingfoil in programma fino al 28 aprile presso Hang Loose Beach a Gizzeria. Lo specchio d’acqua antistante lo stabilimento Hang Loose Beach, in località Pesci e Anguille, Gizzeria, è il palcoscenico del Trofeo Coppa Italia, una competizione di wingfoil in corso fino al 28 aprile. L’avvio delle gare è stato caratterizzata da condizioni meteo avverse e dal mare agitato che ha reso complicate le operazioni di entrata e uscita in acqua. Nonostante il vento incostante, che da 25 nodi iniziali è arrivato a 12 nodi, i 21 atleti partecipanti hanno dimostrato la loro abilità e determinazione sfidandosi in 6 prove che si sono protratte fino al pomeriggio inoltrato. Il podio della giornata è stato conquistato da Ernesto De Amicis, seguito dal Grand Master Paolo Migliorini, con Sebastiano Zorzi al terzo posto. Venerdì 26, si continua con le gare agonistiche, nella giornata di sabato le gare del Trofeo Coppa Italia saranno affiancate da competizioni dedicate ad amatori, mentre domenica sono previste attività ricreative e competizioni amatoriali per appassionati e neofiti.

Inoltre, fino al 28 aprile negli spazi di Hang Loose Beach è stato allestito un villaggio che offre al pubblico l'opportunità di immergersi nel mondo del wingfoil attraverso un'esposizione delle aziende principali nel campo dei water board sports. Dagli ultimi modelli di attrezzature alle innovazioni tecnologiche, passando per le dimostrazioni pratiche tenute dai professionisti del settore, il villaggio sarà il cuore pulsante di questa straordinaria manifestazione. Il Trofeo Coppa Italia Wingfoil - organizzato dal Circolo Velico Hang Loose con CKWI (Classe Kiteboarding e Wingfoil Italia) e FIV (Federazione Italiana Vela) - è un evento imperdibile per gli amanti degli sport acquatici, gli appassionati di avventure e tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza unica nella splendida cornice della Calabria.

RISULTATI PRIMA GIORNATA

Ernesto De Amicis Paolo Migliorini Sebastiano Zorzi



PROGRAMMA

Venerdì 26 aprile

Ore 10.00 Apertura Hang Loose Foil Village con le aziende del settore

Ore 12.00 Inizio gare – Trofeo Coppa Italia Wingfoil

Ore 17.00 Premiazioni

Ore 18.00 Happy hour

Sabato 27 Aprile

Ore 10.00 Apertura Hang Loose Foil Village con le aziende del settore

Ore 10.00 Registrazione atleti e amatori

Ore 12.00 Inizio gare – Trofeo Coppa Italia Wingfoil

Ore 12.00 Inizio gare - Hang Loose Wing Contest

Ore 18.00 Happy party

Domenica 28 aprile

Ore 10.00 Apertura Hang Loose Foil Village con le aziende del settore

Ore 10.00 Demo test & show team rider

Ore 12.00 Inizio gare – Hang Loose Wing Contest

Ore 17.00 Premiazioni

Ore 18.00 Closing Party