Ricomincia il campionato di serie B per la Viola Tennis: esordio in Puglia il 28 aprile

Lamezia Terme - La formazione lametina riconferma gran parte dei suoi giocatori. Guidato dal capitano Fabrizio Viola (3.3), il gruppo è composto da Maik Steiner (2.4 - 875 ATP), Francisco Sinopoli (2.6 - 187 ITF), Guillermo Carry (2.8 - già 429 ATP), Yannick Yankovits (2.7 - già 226 ATP), Luca Margaroli (2.8 - già 692 ATP), Marco Milano (4.5), Niels Lootsma (già 423 ATP) e dagli under 18 Alessandro Laino (2.7) e Osvaldo Iera (4.1).

Queste le parole del capitano Fabrizio Viola: “Dopo un periodo particolare e difficile da gestire, puntiamo a fare il meglio possibile. Il nostro obiettivo è la salvezza, gli avversari sono ambiziosi e sono sicuro che sarà un bel campionato. La squadra è compatta e i nuovi innesti, il francese Yankovits e l'olandese Lootsma, faranno crescere il gruppo. Cercheremo di valorizzare il giovane Laino che darà sicuramente un supporto importante al team. Le squadre con cui si confronterà la "Riccardo Viola Tennis & Sports" sono tutte avversarie solide e "agguerrite". Il CT Corsano (LE) sarà la prima avversaria, domenica 19 maggio la Viola Tennis ospiterà sui campi in sintetico della Marinella il CT Barletta. La settimana successiva sarà la volta del STC Bisceglie 2.0 (BT), per poi proseguire in trasferta a San Benedetto del Tronto (AP) contro il CT Maggioni”. Le ultime due giornate si disputeranno in casa, il 9 giugno arriverà il TC Napoli e il 16 dello stesso mese il campionato si concluderà contro il "Mediterraneo - Terre Segrete" di Catania.