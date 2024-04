Promozione del Sambiase in serie D: la soddisfazione del deputato lametino Furgiuele

Lamezia Terme - "Esprimo il mio più vivo compiacimento per l’impresa sportiva del Sambiase che ritorna nel campionato di serie D con merito e dopo una cavalcata straordinaria sostenuta da un tifo magnifico che ha saputo unire anche al di fuori dei confini cittadini". È quanto dichiara il deputato della Lega Domenico Furgiuele che, aggiunge: "Lamezia torna in un campionato importante nel quale già militano realtà di rango come la Reggina, il Siracusa e altre compagini che porteranno in città tanti tifosi e, ovviamente, l’attenzione del calcio che conta. Complimenti davvero sentiti ai calciatori, al Presidente, alla dirigenza, alla guida tecnica e ad un ambiente che non ha mai fatto mancare il proprio supporto ad un club che, gara dopo gara anche grazie al bel gioco, ha saputo diventare un punto di riferimento per il movimento calcistico provinciale. Poche volte, anche nel calcio che conta, ho visto un fenomeno forte come quello avvenuto a Sambiase: merito calcistico e merito del campo si sono saldati in una unica grande creatura sportiva in grado di colorare la Calabria. I campionati vinti, infatti, sono stati due, quello sul terreno di gioco e quello degli spalti, onorati e colorati in ogni dove. Squadra e tifo sono andati a braccetto verso la realizzazione di un sogno, che ha il sapore inconfondibile del riscatto comunitario e identitario al tempo stesso".

