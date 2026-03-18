Arrivata a Vibo Marina nave umanitaria con 32 migranti soccorsi

Vibo Valentia - Ha attraccato al porto di Vibo Marina poco dopo la mezzanotte la nave umanitaria "Aita Mari" con a bordo 32 migranti, di varia nazionalità, salvati nei giorni scorsi nel canale di Sicilia mentre, in balia del mare grosso, si trovavano su un barcone. Tra di loro un bimbo di appena due mesi, alcuni minori e una donna incinta.

Allo sbarco sono seguite le operazioni di identificazione e sanitarie, svolte in tranquillità. Ad attendere i migranti c'erano forze dell'ordine, medici e protezione civile. Tutti gli occupanti dell'imbarcazione sono stati trovati in buone condizioni e trasferiti presso il centro di accoglienza nella vicina frazione di Porto Salvo da dove verranno, successivamente, trasferiti in altre strutture.