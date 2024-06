Bimbo di 3 anni schiacciato da un cancello in Calabria, è grave

Cosenza - È ricoverato in terapia intensiva un bimbo di tre anni che nel tardo pomeriggio di sabato è rimasto schiacciato da un cancello di ferro in provincia di Cosenza, a Guardia Piemontese, sulla costa tirrenica. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era all’interno di una struttura balneare quando per cause ancora in corso di accertamento è rimasto schiacciato dal cancello di ferro che delimitava la struttura. Immediati i soccorsi. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cosenza dove è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Sono in corso indagini dei carabinieri sull'accaduto.

