Capotreno aggredita da passeggero senza biglietto a Gioia Tauro

Gioia Tauro (Reggio Calabria) - Una capotreno è stata aggredita per essersi rifiutata di far salire un uomo senza biglietto su un Intercity che da Milano Centrale era diretto a Siracusa. L'episodio è avvenuto a Gioia Tauro dove l'aggressore, sprovvisto del biglietto, voleva salire sul treno per recarsi a Reggio Calabria. Cosa che gli è stata impedita dalla capotreno che, per questo motivo, è stata strattonata dall'uomo. Quest'ultimo ha anche schiaffeggiato la capotreno prima di allontanarsi dalla stazione ferroviaria e far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer che, oltre a informare la Procura di Palmi, stanno cercando di risalire all'identità del soggetto. Dopo aver denunciato l'aggressione, la vittima dell'aggressione si è recata al pronto soccorso dove i sanitari hanno certificato quattro giorni di prognosi non riscontrando conseguenze gravi o fratture in seguito all'aggressione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA