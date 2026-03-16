Decessi per botulino in Calabria, nuove analisi sul food truck

Diamante (Cosenza) - Sono state svolte oggi nuove analisi sul food truck ritenuto origine, la scorsa estate, di una contaminazione da botulino a Diamante, sul Tirreno cosentino, che ha causato il decesso di due persone e il ricovero per intossicazione di circa trenta soggetti. I nuovi campionamenti sul veicolo sono stati richiesti dal microbiologo Andrea Crisanti, nominato consulente di parte dai legali del proprietario del food truck. I tamponi sono stati fatti, d'intesa con la Procura della Repubblica di Paola, nel luogo in cui il veicolo è custodito fin dal sequestro, e sono stati poi inviati all'Istituto superiore di sanità di Roma.

L'intento degli accertamenti svolti oggi mirerebbe a chiarire se la contaminazione degli alimenti sia avvenuta in fase di produzione o di somministrazione dell'alimento finito al centro dell'inchiesta, cime di rapa sott'olio utilizzate per condire i panini. La procura di Paola ha iscritto nel registro degli indagati 10 persone. Oltre al proprietario del food truck, personale sanitario delle strutture che hanno ricevuto in carico le persone intossicate e poi decedute, e produttori delle cime di rape. I reati ipotizzati a vario titolo sono omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.