Pallavolo Rossano conquista la Coppa Calabria: battuta Puliservice Reggio 3-1

Reggio Calabria - La Pallavolo Rossano ASD conquista la Coppa Calabria di Serie C Femminile 2026, superando in finale la Puliservice Reggio Calabria con il punteggio di 3-1 (25-17, 23-25, 25-20, 25-18) al termine di una gara intensa e spettacolare disputata al PalaCalafiore di Reggio Calabria, uno degli impianti sportivi più importanti del Sud Italia. Una finale attesissima - commentano in una nota - che ha visto affrontarsi le due grandi protagoniste della stagione regionale, capaci di offrire al pubblico una partita di altissimo livello tecnico ed agonistico, ricca di emozioni e colpi di scena. Prima dell’inizio dell’incontro, dopo l’esecuzione dell’Inno di Mameli, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Sergio Sorrenti, a cui la competizione era dedicata.

Coach Luigi Zangaro schiera in campo Fabiola De Araujo in regia con Valeria Diaco opposta, Sara Genova e Margo Dziunyk al centro, Valentina Martilotti e la capitana Martina Domanico in banda, con Michela Falcone libero di difesa e Morena Scorpaniti libero di ricezione. La Puliservice Reggio Calabria, guidata da Francesco Giglietta, risponde con Giulia Fiorini alzatrice, Suelen Oliveira opposta, Francesca Federica Perri e Martina Salvatore centrali, Alessia Neri e Dalila Verduci schiacciatrici ed Elisa D’Elia nel ruolo di libero.

La cronaca

“Il primo set si apre con un iniziale vantaggio della Puliservice, ma la Pallavolo Rossano prende progressivamente il controllo del gioco grazie ad una maggiore efficacia in attacco e al servizio. Le gialloblù riescono così ad allungare nel finale e a chiudere il parziale sul 25-17.

Nel secondo set le reggine reagiscono con determinazione e riescono a mantenere il vantaggio nelle fasi decisive, aggiudicandosi il parziale 25-23, nonostante il tentativo di rimonta delle rossanesi.

Il terzo set rappresenta uno dei momenti chiave della partita: la Puliservice parte forte e si porta avanti, ma la Pallavolo Rossano dimostra grande carattere recuperando lo svantaggio e imponendosi nel finale 25-20.

Nel quarto set le gialloblù scendono in campo con grande determinazione, mettendo in difficoltà la ricezione avversaria con servizi efficaci e attacchi precisi. Rossano gestisce il vantaggio fino al 25-18 conclusivo che sancisce la vittoria della Coppa Calabria.

Al termine della gara si sono svolte le premiazioni individuali: Fair Play: Valentina Martilotti (Pallavolo Rossano); Miglior libero: Elisa D’Elia (Puliservice Reggio Calabria); Miglior schiacciatrice: Suelen Oliveira (Puliservice Reggio Calabria); Miglior palleggiatrice: Fabiola De Araujo (Pallavolo Rossano); MVP della finale: Valentina Martilotti (Pallavolo Rossano). È stata quindi la capitana Martina Domanico ad alzare al cielo la Coppa Calabria, tra l’entusiasmo delle compagne e dei tifosi rossanesi presenti sugli spalti.

“Grazie a questa vittoria la Pallavolo Rossano ASD conquista il diritto a partecipare alla Supercoppa del Sud, che si disputerà dall’1 al 3 maggio in Puglia e che vedrà confrontarsi le squadre campioni regionali di Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Molise e Campania. Non ci sarà però molto tempo per festeggiare: già nel prossimo weekend inizieranno i playoff promozione, con la doppia sfida contro la Rodinò Costruzioni di Siderno, a conferma di una stagione ancora ricca di importanti obiettivi sportivi. La conquista della Coppa Calabria rappresenta un risultato prestigioso per la società rossanese e per tutto il movimento pallavolistico del territorio, frutto del lavoro dello staff tecnico, delle atlete e della dirigenza”, è detto in una nota della Pallavolo Rossano Asd.