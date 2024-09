Dispersa nel Tirreno barca a vela partita da Vibo e diretta ad Olbia, ritrovata

Vibo Valentia - È stata ritrovata la barca a vela dispersa da quattro giorni nel Tirreno, partita da Vibo Valentia in Calabria e diretta a Olbia. L'armatore è stato contattato dal comandante della barca a vela che gli ha riferito che, a causa delle pessime condizioni meteo, ha deciso di dirigersi nel porto sicuro di Ponza e non raggiungere la destinazione. L'armatore ha subito contattato la Guardia costiera di Olbia che stava coordinando le ricerche. Le due persone che si trovano a bordo della barca a vela stanno bene e l'imbarcazione non ha danni.

L'allarme era scattato ieri quando la Capitaneria di Porto della Calabria ha contatto i colleghi di Olbia dopo che una cella telefonica di uno dei due velisti era stata agganciata a est della Sardegna. La Guardia Costiera ha operato in mare con una motovedetta e in aria con un Atr 42 decollato da Catania. Le operazioni sono state coordinate dal comandante del Reparto Operativo della Direzione Marittima olbiese, Rosario Morello.