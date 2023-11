Due vite spezzate nell’incidente ferroviario: il dolore sui social per Maria Pansini e Said Hannaoui

Catanzaro – Due vite spezzate nell’incidente ferroviario che nella serata del 28 novembre nei pressi di Corigliano Rossano ha scosso l’intera regione. “Stamattina Siamo uscite di casa entrambe, tu sul tuo treno e io sul mio … dovevamo sentirci stasera ma il tuo treno non ti ha mai riportato a casa”. Affida ad un post sui social tutto il suo dolore, Valeria, la figlia della capotreno del convoglio, Maria Pansini, 61enne di Catanzaro, che ha perso la vita nel tragico incidente. “Non posso crederci che domani non avrò il tuo messaggio del buongiorno… come posso iniziare la giornata senza? Come potrò vivere una vita senza?”, prosegue la giovane. In una foto il sorriso e la gioia di Maria Pansino: “Ma quanto sei bella Mamma? Torna da me ti prego. Mi ami troppo per farmi una cosa così terribile. Non lasciarmi questo gelo nell’anima… Fammi aprire gli occhi e scoprire che è stato solo un terribile incubo”.

Un dolore immenso al quale si unisce l’intera regione. “È la notte più brutta della mia vita. Ora Sono rimasta sola al mondo. Mamma non mi dovevi fare questo” scrive in un altro post. Le esequie avranno luogo il 2 dicembre alle 15:30 nella chiesa Santa Teresa di Gesù Bambino (località Giovino). Come già annunciato il sindaco di Catanzaro Fiorita proclamerà lutto cittadino.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta della Procura di Castrovillari per chiarire la dinamica dell’incidente tra il treno e un camion. A perdere la vita anche un giovane, Said Hannaoui. Il 24enne marocchino viveva nel Salernitano lavorava per un'azienda di trasporti. Era partito alla volta della Calabria anche lui per lavoro. Avrebbe dovuto recarsi in aziende agricole per ritirare cassoni di frutta, sui social chi lo conosceva lo ricordano come “un carissimo ragazzo, buono e gran lavoratore. Stava comprando casa per sposarsi”. Il giovane era alla guida del camion che, secondo una prima ricostruzione è rimasto bloccato all’altezza del passaggio al livello ed è stato poi travolto dal treno in transito. I mezzi hanno poi preso fuoco. Intanto, dopo l'apertura formale del fascicolo d'inchiesta e il ritrovamento della scatola nera, prosegue serrato il lavoro investigativo sull'incidente ferroviario.