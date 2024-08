Incidente sulla 106 “Jonica” a Corigliano Rossano, ferito gravemente centauro: interviene elisoccorso

Corigliano-Rossano (Cosenza) - A causa di un incidente stradale, è rimasta chiusa fino alla fine delle operazioni, in entrambe le direzioni, la strada statale 106 “Jonica”, al km 328,900 all’altezza di Corigliano-Rossano (Cosenza).

Il sinistro, ha coinvolto un'auto e una moto. A seguito dello scontro il centauro ha riportato ferite abbastanza gravi tanto da necessitare il trasferimento in elisoccorso. Nell'impatto violentissimo e la moto, sbalzata da una parte all'altra della carreggiata si è praticamente disintegrata. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.