Intimidazione a emittente televisiva a Crotone, incendiata auto aziendale - Reazioni

Crotone - Ignoti hanno incendiato l'auto aziendale dell'emittente televisiva Video Calabria parcheggiata sotto la sede dell'emittente nella centralissima via Sculco, a Crotone. L'allarme è stato dato poco dopo l'una. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone il cui lavoro ha evitato che le fiamme raggiungessero il serbatoio dell'auto causando una esplosione che sarebbe stata pericolosa perché la strada è molto stretta e l'auto era parcheggiata poco lontano dalle case e da un ristorante.

La vettura, una Dr, è utilizzata da giornalisti, cameraman e tecnici per spostarsi per i servizi televisivi. L'editore dell'emittente, Salvatore Geatano, ha sporto denuncia agli agenti della Questura che per identificare i colpevoli stanno verificando l'eventuale presenza di immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza della zona. Da chiarire i motivi dell'intimidazione e se essa sia legata all'operato della redazione giornalistica o all'impegno politico dell'editore che è un consulente esterno del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Al momento Gaetano non ha voluto rilasciare dichiarazioni. "Resta l'amaro in bocca - si legge nell'articolo apparso sul sito internet TGCal24 di Video Calabria - poiché non si riesce a capire chi possa/no essere i/il mandanti/e, e soprattutto il motivo alla base dell'intimidazione. A chi possiamo aver 'pestato' i piedi per ricevere un regalo del genere? È una intimidazione, chiara, a Video Calabria poiché ad andare in fiamme è stato un mezzo aziendale, che usiamo noi giornalisti per le uscite, insieme ai nostri videomaker e non un'auto privata". Video Calabria era stata oggetto di intimidazioni soprattutto tra il 1987 ed il 1988 quando vennero fatte esplodere tredici bombe alla sede dell'emittente ed all'indirizzo del fondatore e allora editore Elio Riga. "Il nostro lavoro - si legge ancora sul sito - proseguirà come sempre a schiena dritta ed a testa alta, con la guida dell'editore Salvatore Gaetano e del direttore generale Christian Gaetano, nonché di tutta la famiglia Riga che ha dato vita a questo gruppo imprenditoriale più di 45 anni fa grazie ad Elio Riga e proseguito da Gianfranco Riga. Se le bombe dell'87/88 non ci hanno fermato, non ci fermerà nemmeno questo 'incidente di percorso'".

Reazioni

Occhiuto: "Vile atto intimidatorio, solidarietà"

“Sincera vicinanza e piena solidarietà ai giornalisti, ai cameraman e ai tecnici dell’emittente televisiva ‘Video Calabria’, e all’editore Salvatore Gaetano, consulente esterno della Presidenza della Regione, per il vile atto intimidatorio subito. Non è accettabile che si utilizzi qualsiasi forma di minaccia o violenza per colpire chi è impegnato quotidianamente a fare buona informazione e a raccontare con professionalità ed equilibrio le vicende della nostra terra. Sono certo che la squadra di ‘Video Calabria’ non si lascerà intimorire ma proseguirà con più determinazione nella sua attività a servizio della collettività. Auspico che venga fatta al più presto piena luce sugli autori di questo detestabile gesto”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Camera Commercio Catanzaro, Crotone e Vibo: “Notizia rattrista e riempie di rabbia”

Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, esprime piena solidarietà all’emittente televisiva crotonese Video Calabria. “La notizia del vile atto intimidatorio ci rattrista e ci riempie di rabbia” scrive il presidente dell’ente camerale in relazione al danneggiamento di un’auto parcheggiata sotto la sede aziendale. “La stampa è presidio di libertà e garanzia di accesso ai cittadini all’informazione. L’incendio scoppiato sotto la sede dell’emittente televisiva rappresenta quindi un attacco alla democrazia, oltre che un atto riprovevole contro una squadra che quotidianamente lavora per offrire ai calabresi una informazione completa e di qualità. Condanniamo il deprecabile gesto e ci stringiamo attorno all’editore Salvatore Gaetano e a tutti i giornalisti del gruppo, invitandoli ad andare avanti”.

Confindustria Crotone: "Piena fiducia nel lavoro di Forze di Polizia e Magistratura"

“Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza a Salvatore Gaetano, Amministratore di Video Calabria, alla Redazione ed a tutti i collaboratori dell’emittente televisiva calabrese per il grave gesto intimidatorio subìto nella notte appena trascorsa. L’attacco all’auto aziendale, utilizzata da giornalisti e tecnici, è inquietante per le modalità, che avrebbero potuto determinare danni ancora più gravi, e perché manifesta l’intenzione di colpire il libero esercizio dell’attività di informazione e di impresa”, così Mario Spanò, Presidente di Confindustria Crotone ha commentato l’incendio verificatosi stanotte. "Confindustria Crotone esprime piena fiducia nel lavoro di Forze di Polizia e Magistratura perché si faccia chiarezza sull’accaduto".