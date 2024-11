Intimidazione al sindaco di Vazzano: proiettili nella maniglia dell'auto - Reazioni

Vazzano (Vibo Valentia) - Due proiettili sono stati trovati nella maniglia dell'auto del sindaco Vincenzo Massa, primo cittadino di Vazzano, piccolo comune in provincia di Vibo Valentia. Sull'intimidazione sono in corso indagini. Appresa la notizia messaggi di vicinanza e solidarietà sono arrivati all'indirizzo di Massa.

Reazioni

La solidarietà dell’assessore Varì: "Gesto va condannato con fermezza"

“Esprimo piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Vazzano, Vincenzo Massa, per il grave gesto intimidatorio subito, che va condannato con fermezza. Sono certo che il sindaco continuerà ad amministrare nell’esclusivo interesse dei suoi concittadini senza lasciarsi intimorire ed auspico che chi ha compiuto questo vile gesto venga individuato e punito al più presto”. Così l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì

Mangialavori: “Solidarietà al sindaco, episodio sconfortante”

“Quanto avvenuto al sindaco di Vazzano merita una severa condanna da parte di tutti. È sconfortante dover assistere ad episodi di questo tipo in danno di sindaci ed amministratori che lavorano in favore delle proprie comunità, qualunque controversia e contrapposizione non potrà mai essere risolta con i metodi della violenza. Nella certezza che le forze dell’ordine riusciranno ad individuare i responsabili, esprimo al sindaco Vincenzo Massa la mia solidarietà e vicinanza”. Lo afferma in una nota l’on. Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati.