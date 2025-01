Lamezia, lite fra due giovani in pieno centro: identificati dalla polizia

Lamezia Terme - Sabato sera con rissa tra piazza Bovio e piazza Mercato Vecchio nel centro della città a due passi da corso Numistrano. Secondo quanto appreso, il litigio è avvenuto tra due ragazzi magrebini che per futili motivi, anche in virtù dell'eccessivo uso di alcol, se le sono date di santa ragione fino ad arrivare all'uso di bottiglie. Uno dei due ha riportato ferite alla testa. La lite ha richiamato l'intervento della polizia, grazie al quale in pochi minuti sono stati rintracciati e identificati non solo i due "protagonisti" della lite, ma anche altre persone che erano nei paraggi e che hanno assistito alla "disputa". Ora spetta all'autorità giudiziaria stabilire se procedere d'ufficio o se invece necessita la querela di parte.

A. C.