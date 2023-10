Lamezia, operazione ad "alto impatto": controlli e posti di blocco interforze a Ciampa di Cavallo - VIDEO

Lamezia Terme - Dopo la Campania, operazione ad "Alto impatto" anche in Calabria. Dall'alba, 150 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, stanno conducendo un'operazione nel territorio del Comune di Lamezia Terme, in località Ciampa di Cavallo in cui si trova un vasto insediamento di rom. Sono in corso di esecuzione "controlli, perquisizioni, rastrellamenti, posti di blocco e verifiche a esercizi commerciali, alla ricerca di armi, droga e proventi di attività illecite". A renderlo noto è la Prefettura di Catanzaro. Sul posto anche Vigili del Fuoco, Polizia Locale, servizi sociali e tecnici per quanto riguarda i controlli sui servizi elettrici e del gas. Al centro dei controlli anche verifiche per quanto riguarda l’aspetto igienico sanitario e su situazioni di degrado e di rischio.

L'operazione è condotta con un dispositivo di prevenzione, afferma la Prefettura, "reso efficace e visibile anche grazie all'impiego di reparti speciali e di rinforzo inviati dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per rafforzare i servizi di controllo del territorio e di contrasto al crimine nel catanzarese e con l'obiettivo di ripristinare condizioni di legalità e sicurezza nelle zone più colpite da fenomeni di degrado".

