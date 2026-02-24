Lamezia, operazione “Viaggiare Sicuri”: 30enne trovato con hashish in stazione

Lamezia Terme - Nell’ambito dell’operazione “Viaggiare Sicuri”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria per incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario in un’ottica di prevenzione e contrasto delle attività illecite, si sono svolte le prime due giornate per l’anno 2026.

In occasione dei controlli pianificati nella mattinata del 14 febbraio dal Compartimento Polfer per la Calabria, personale del Posto Polfer di Lamezia Terme, coadiuvato dalla squadra cinofili della locale tenenza della Guardia di Finanza, ha proceduto presso quello scalo ferroviario al controllo di un trentenne che, a seguito di perquisizione personale, è risultato detenere grammi 2,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish ed una sigaretta tipo spinello contenente tabacco misto ad hashish parzialmente incombusto. Lo stesso pertanto è stato segnalato alla Prefettura territorialmente competente per la sanzione amministrativa prevista dall’art. 75 D.P.R. nr. 309/1990.