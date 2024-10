Lamezia, poliziotti rinvengono uomo morto per cause naturali

Lamezia Terme – La Polizia di Stato durante alcuni controlli sul territorio ha rinvenuto il cadavere di un uomo il quale da accertamenti eseguiti dalle stesse Forze dell'Ordine intervenute, appariva solo e privo di familiari sul territorio italiano che potessero reclamare la salma. Accertamenti effettuati dal personale sanitario e dal medico legale, il decesso era intervenuto per cause naturali, il Procuratore di turno presso il Tribunale di Lamezia Terme era stato informato telefonicamente dalle Forze dell'Ordine intervenute; con estrema urgenza, si chiedeva di provvedere alla rimozione della salma attraverso l'individuazione di un'impresa funebre.

