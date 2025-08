Malore per un escursionista nella Riserva Naturale Valli Cupe di Sersale, soccorso

Sersale - Nel pomeriggio, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – Distaccamento di Sellia Marina – è intervenuta per un’operazione di soccorso a persona all'interno del canyon della Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe, nel territorio di Sersale.

L’intervento si è reso necessario a seguito del malore accusato da un anziano turista svizzero durante un'escursione lungo i sentieri della riserva. La squadra dei Vigili del Fuoco ha raggiunto tempestivamente l’area impervia con un mezzo fuoristrada, collaborando con il personale sanitario del Suem 118 per prestare le prime cure all’escursionista in difficoltà. Fondamentale per il buon esito dell’operazione è stato il tempestivo intervento reso possibile grazie alla collaborazione e alle preziose indicazioni di un collega vigile del fuoco originario della zona, libero dal servizio, che si è prontamente prodigato per supportare la squadra nelle operazioni di soccorso.

Dopo le verifiche sanitarie di rito, l’uomo è stato trasportato in sicurezza con il mezzo dei Vigili del Fuoco fino al sentiero principale, dove è stato affidato ai sanitari per ulteriori accertamenti. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.