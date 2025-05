Maxi blitz carabinieri contro la 'ndrangheta, ai domiciliari ex assessore Calabria e indagati due ex consiglieri regionali

Reggio Calabria - Gli ex consiglieri regionali della Calabria Sebastiano Romeo del Partito democratico e Alessandro Nicolò, all'epoca di Fratelli d'Italia, sono indagati in stato di libertà nell'inchiesta Millennium coordinata dalla Dda di Reggio Calabria e condotta dai carabinieri che stamani ha portato all'arresto di 97 persone. Nicolò, negli anni scorsi, è stato coinvolto nell'inchiesta "Libro nero" ed è ancora sotto processo. Tra gli arrestati ai domiciliari figura invece l'ex assessore regionale Pasquale Tripodi, per il quale è stata esclusa l'aggravante mafiosa. Nell'operazione, tra i vari reati contestati a vario titolo agli indagati, c'è anche lo scambio elettorale politico-mafioso ma, secondo quanto si è appreso sino ad ora, non ci sarebbero politici in carica tra i destinatari della misura cautelare. Sarebbero invece coinvolti dei soggetti che hanno fatto campagna elettorale alle regionali del 2020 in Calabria. In carcere sono finiti numerosi esponenti della cosca Alvaro di Sinopoli tra cui Cosimo Alvaro detto "Pelliccia". Le indagini sono nelle fasi preliminari e gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA