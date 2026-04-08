NAS di Catanzaro sequestrano 15 chili di prodotti ittici privi di rintracciabilità

Catanzaro - Operazione di controllo a tutela della sicurezza alimentare da parte dei Carabinieri del NAS di Catanzaro, che hanno effettuato un sequestro amministrativo di circa 15 chili di prodotti ittici, nello specifico preparati ittici, risultati privi dei requisiti di tracciabilità previsti dalla normativa vigente, per un valore complessivo stimato di circa 1.000 euro.

L’intervento, effettuato presso una pescheria di Catanzaro, rientra nell’ambito di una più ampia attività di monitoraggio sul territorio, finalizzata a garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti destinati ai consumatori. Durante l’ispezione, i militari hanno individuato i prodotti privi di etichettatura e documentazione idonea a certificarne la provenienza, elemento fondamentale per assicurare la trasparenza lungo tutta la filiera alimentare. A seguito delle verifiche, è scattato il sequestro amministrativo della merce, che è stata immediatamente sottratta alla vendita per evitare potenziali rischi per la salute pubblica. Al titolare dell’attività sono state inoltre contestate le violazioni previste dalla legge, con conseguenti sanzioni amministrative.