'Ndrangheta, armi da guerra a Gioia Tauro: tre arresti

Gioia Tauro - Tre persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza a Gioia Tauro (Reggio Calabria) per detenzione e vendita di armi da guerra, armi comuni e armi clandestine. Su richiesta della Dda di Reggio Calabria, il gip Andrea Iacovelli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare che ha colpito i tre, uno dei quali ritenuto vicino alla cosca Molé di Gioia Tauro. I dettagli dell'inchiesta saranno illustrati stamattina dal procuratore Giuseppe Borrelli nel corso di una conferenza stampa al Comando provinciale della Guardia di Finanza.

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