Operazione antimafia Recovery a Cosenza, Capomolla: "Luce su atti estorsivi e fitta rete di spaccio"

Catanzaro - "La misura cautelare ha riguardato una parte di soggetti che non erano stati coinvolti in 'Reset', di cui l'operazione odierna denominata 'Recovery' è uno sviluppo. Si tratta oggi di un'associazione di stampo mafioso che noi ipotizziamo dedita allo spaccio e con una serie di condotte soprattutto estorsive sul territorio nei confronti di attività commerciali e aziende di Cosenza. L'organizzazione avrebbe avuto il monopolio del traffico di droga nell'area cosentina e la stessa operatività del gruppo era funzionale al controllo del territorio. Il vertice avrebbe autorizzato le forniture di sostanze stupefacenti, il coinvolgimento di minori in fenomeni di spaccio. Il numero delle persone coinvolte dimostra il livello di organizzazione interna". È il procuratore capo facente funzioni, Vincenzo Capomolla, ad entrare nel dettaglio dell'operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro contro il traffico di droga a Cosenza e che oggi ha portato all'esecuzione di oltre 100 misure cautelari: 109 sono stati destinatari di misura della custodia cautelare in carcere, 20 di una misura per gli arresti domiciliari, 12 dell'obbligo di dimora e infine c'è stata una misura interdittiva. Le indagini, che hanno costituito la prosecuzione di quelle portate a termine nell'ambito dell'operazione ''Reset'', si sono sviluppate attraverso attività tecniche, servizi sul territorio, riscontri “sul campo”, con una parallela attività di acquisizione e analisi di dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia oltre all'acquisizione di quanto emerso da altri procedimenti penali.

Bruno Mirante