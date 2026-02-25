Poliziotto morto in incidente a Falerna, aperta inchiesta ed eseguita autopsia

Lamezia Terme - La tragedia che ha colpito la comunità calabrese con la morte del poliziotto Giuseppe Spizzirri, rimasto vittima di un drammatico incidente lungo la Statale 18, entra ora anche nella fase giudiziaria. La famiglia della vittima ha infatti conferito incarico allo Studio RC realtà con sedi a Gallarate e Catanzaro Lido riconosciuta per l’elevata specializzazione nella gestione di sinistri complessi, incidenti mortali.

Lo studio, guidato dal legale rappresentante Fabio Franco Levato e dalla responsabile per la Calabria Mary Franco, affianca alle vittime e ai loro familiari un team multidisciplinare composto da consulenti tecnici, periti cinematici e legali, con l’obiettivo di garantire una tutela completa sotto il profilo umano, penale e civile. Un approccio strutturato che negli anni ha portato lo Studio RC a seguire numerosi casi di particolare delicatezza, diventando un punto di riferimento nel settore della tutela del danneggiato. Nel caso della morte del poliziotto Spizzirri, lo studio ha ricevuto mandato dalla moglie Claudia. A rappresentarla nelle sedi giudiziarie sarà l’avvocato fiduciario Roberta Scozzafava del Foro di Catanzaro, incaricata di seguire gli accertamenti tecnici e le eventuali responsabilità che emergeranno dalle indagini.

Nella giornata odierna è inoltre previsto il conferimento dell’incarico al medico legale nominato nell’ambito del procedimento, passaggio che precederà l’avvio dell’esame autoptico sulla salma di Giuseppe Spizzirri, attualmente sottoposta a sequestro giudiziario. L’autopsia verrà eseguita presso il Policlinico universitario di Germaneto e rappresenterà un momento fondamentale per chiarire con precisione le cause del decesso e fornire ulteriori elementi utili agli inquirenti nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

"Il nostro impegno sarà quello di stare accanto alla moglie e alla figlia minore della vittima con professionalità e rispetto — fanno sapere dallo Studio RC — lavorando affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano tutelati tutti i loro diritti". Una presa di posizione chiara che evidenzia come l’attività dello studio non si limiterà agli aspetti legali, ma comprenderà anche un accompagnamento costante della famiglia in un momento di grande fragilità. Accanto alla dimensione giudiziaria emerge però anche una storia di straordinaria forza personale. Nella giornata odierna, infatti, la moglie del poliziotto — rimasta vedova e madre di una bambina ancora minorenne — si recherà all’Università Mediterranea di Reggio Calabria per depositare la propria tesi di laurea, un passaggio accademico non rinviabile che affronterà con dignità nonostante il dolore per la perdita improvvisa del marito. Un gesto che racconta la resilienza di una donna determinata a onorare il proprio percorso di vita anche nelle ore più difficili".

Mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica dello schianto, la comunità continua a stringersi attorno alla famiglia di Giuseppe Spizzirri: vicinanza e affetto arrivano non solo da amici e conoscenti, ma anche da tutti i colleghi della Polizia di Stato con cui Giuseppe ha condiviso il lavoro e il servizio, da tutti i colleghi dell' arma dei Carabinieri , dagli amici del padel di Amantea e Lamezia Terme, dalla "famiglia della Polisportiva Belmonte", uniti nel ricordo di un uomo stimato e profondamente legato ai valori della divisa. Levato ribadisce che seguirà ogni fase della vicenda con massimo rigore professionale, con l’obiettivo di ottenere verità, giustizia e una tutela concreta per il futuro della moglie e della figlia minore.