Spari all'alba nel centro storico di Cosenza, indagini

Cosenza - Indagini sono in corso su una sparatoria avvenuta all’alba nel centro storico di Cosenza. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi senza ferire nessuno e i proiettili sono stati trovati conficcati nel muro di una abitazione. Da quanto è emerso, probabilmente, ci sarebbe stata prima una lite e poi qualcuno avrebbe sparato dei colpi che hanno mandato in frantumi una finestra. Ma ci sono tanti aspetti da chiarire. Indagini in corso dei Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Potrebbe trattarsi anche di qualche reazione da collegare allo spaccio di droga. Ma si tratta solo di ipotesi perché le indagini sono in corso.

