Un arsenale e un chilo cocaina scoperti nel reggino della Polizia

Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) - Un arsenale e circa un chilo di cocaina sono stati trovati da personale della Squadra mobile di Reggio Calabria che ha anche arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catanzaro a carico di un 48enne di Siderno ma residente a Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) indagato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente.

Eseguendo l'ordinanza, gli investigatori hanno eseguito una perquisizione in una proprietà di campagna dell'indagato, sita in contrada Feudo in Gioiosa Ionica, trovando l'arsenale nascosto sotto terra. Le attività di scavo, eseguite sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri, hanno portato complessivamente al sequestro di quattro fucili da caccia con matricole obliterate, una carabina calibro 7 mm con matricola abrasa, una carabina ad aria compressa calibro 4,5 mm, un fucile d'assalto calibro 223 mm, una pistola calibro 9x19, vario munizionamento e parti di arma, nonché un panetto di cocaina dal peso complessivo lordo pari a 1,150 chilogrammi. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione di armi e munizionamento nonché per la detenzione sostanza stupefacente. L'uomo è stato portato nella Casa circondariale di Locri.