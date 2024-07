Asd Pattinaggio Lamezia al Trofeo Nazionale Esordienti/Allievi regionali Fisr: i risultati

Lamezia Terme – Buon risultato per l’Asd Pattinaggio Lamezia a livello nazionale al Trofeo Nazionale Esordienti/Allievi regionali Fisr (Federazione Nazionale Sport Rotellistici). La manifestazione nazionale, tenutasi dal 20 al 26 giugno a Roccaraso, si è svolta nell’impianto che ospiterà nel mese di settembre i Mondiali di Hockey Inline in occasione dei World Skate Games targati 2024. Il Trofeo Nazionale Esordienti/Allievi regionali – che da quest’anno è ritornato in edizione unica (non più suddiviso tra centro-nord e centro-sud) – ha coinvolto oltre 250 atleti accompagnati dai tecnici e supportati dalle famiglie provenienti da tutto il territorio nazionale. L’Asd Pattinaggio Lamezia Catanzaro ha partecipato all’evento con 7 atleti: Nicole Raso (29^ Es Reg A), Michela Zampaglione (38^ Es Reg B), Carola Commisso (29^ All Reg A), Marcella Lillo Odoardi (33^ All Reg A), Megan Mercuri (42^ All Reg B), Giorgia Gaetano, Gianfranco Felletti. Buona prestazione di Gianfranco Felletti che sfiora la vittoria nella sua categoria tornando comunque a casa con un’ottima medaglia d’argento. Da evidenziare anche la performance di Giorgia Gaetano che si posiziona al 14^ posto su 52 atleti nella categoria Allievi Regionali A.

Nello stesso week end si è svolto a Reggio Calabria il Trofeo dello Stretto. Hanno partecipato all’ evento 5 nostre atlete. Spicca tra le giovanissime Benedetta Vescio che porta a casa la medaglia d’oro nella categoria Giovanissimi. Importante Medaglia di bronzo anche per l’atleta Sofia Gaetano. A seguire, buona prestazione per Chiara Bova (4^) e per Greta Bava (7^). Nella categoria Allievi Divisione Nazionale ben figura Noemi Mirante che finisce la sua gara in 5^ posizione. “Da domani già concentrati sui prossimi Campionati Italiani di coppia artistico che si terranno a Piancavallo nell’ultimo week end di luglio” concludo dall’Asd Pattinaggio.