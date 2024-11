Asd Sporting Center di Lamezia al "Magma Karate Pro Superchampion" ad Eboli

Eboli – "Si è disputata, domenica 10 novembre 2024 al PalaSele di Eboli (SA), la Magma Karate Pro Superchampion, un’importante gara dedicata all’arte marziale giapponese del karate che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, tra partecipanti, appassionati e atleti. Tra le categorie coinvolte ci sono state l’Under 12, Under 14, Cadetti, Juniores e Seniores che si sono sfidate nelle discipline del kata e kumite, sia maschili che femminili" è quanto si legge in una nota. "Molte sono state le associazioni sportive e gli atleti che - spiegano - sono giunti dalla Calabria e sono stati conquistati importanti risultati e piazzamenti; diverse sono state anche le società sportive di Lamezia e del comprensorio Lametino che si sono fatte valere".

"Tra queste - fanno sapere - era presente anche l’A.S.D. Sporting Center del Maestro Vincenzo Ruberto, con tre atleti: Francesco Sgrò nel kumite under 12 peso più 47 kg, Rosetta Caputo nel kumite femminile peso meno 61 kg e Daniel Bernardo che ha conquistato un bellissimo bronzo nel kata. La stessa società aveva preso parte a questo evento prima degli anni di stop dovuti al covid, con ben 14 atleti agonisti, conquistando il terzo posto come associazione più medagliata". "Oltre allo spettacolo offerto dagli atleti sul tatami, sono stati presenti anche gli Sbandieratori di Salerno e a fine competizione si è tenuto uno spettacolo con effetti speciali e giochi di luci e fumo che hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva. Come sempre, queste occasioni, consentono di avvicinare sempre più persone e giovani atleti all’affascinante mondo delle arti marziali che è intriso di tradizione ed innovazione, basando le proprie fondamenta sulla disciplina e sul rispetto per l’avversario".