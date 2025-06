Atletico Maida riparte da riconferma vertici societari. Saluta mister Stranges, Zaccone lascia ruolo diesse per quello di diggì

Maida – Inizia a muovere i primi passi ufficiali in vista della prossima stagione, che lo vedrà ancora ai nastri di partenza del secondo, più importante, campionato calcistico regionale, l’Atletico Maida. La società si è riunita nei giorni scorsi confermando i propri vertici. Presidente sarà ancora Angelo Sgro’, sempre coadiuvato dai vice Riccardo Tropea e Massimiliano Arcuri. A restare momentaneamente vuota è, invece, la casella del diesse. A causa dei crescenti impegni derivanti dalla sua recente nomina a designatore nazionale degli arbitri di scherma, dopo ben tredici anni passa la mano lo storico direttore sportivo Vincenzo Zaccone, il quale ricoprirà comunque le mansioni di direttore generale. La carica di segretario, che fino alla passata stagione era a sua volta detenuta dallo stesso Zaccone, è affidata pro tempore al tesoriere Domenico Paone.

Altra novità quella relativa alla guida tecnica. Si è infatti chiusa l’esperienza sulla panchina giallorossa di Lorenzo Stranges . Attraverso una nota sui propri canali social, l’ex allenatore di Morrone e San Fili ha parlato di “due anni molto intensi, nei quali non sono mancate le difficoltà ma anche tante bellissime soddisfazioni. Aver portato il Maida al miglior risultato della sua storia, alla vittoria della Coppa Disciplina e, per ben due volte, alla conquista di uno dei premi valorizzazione giovani, è per me motivo di grandissimo orgoglio”.

Aperta, dunque, la caccia al successore del tecnico di Conflenti. Circolano i nomi degl’indigeni Giuseppe Saladino e Raffaele Notaris, anche se dalla dirigenza assicurano che ancora nessuna trattativa è stata imbastita a tal uopo. Come già in parte anticipato da Stranges, il sodalizio dell’hinterland lametino si è classificato secondo, dietro la Pro Pellaro, per quanto concerne il Premio Valorizzazione Giovani Calciatori del girone B di Promozione calabrese 2024-25. Piazzamento definitivo che consentirà all’Atletico Maida di ricevere la somma di 4500,00 euro dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria della LND.

Ferdinando Gaetano