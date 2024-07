Beach Soccer, l'Icierre Lamezia Under 20 batte 4-2 Viareggio e vince la Coppa Italia di categoria

Capaccio Paestum – L’Under 20 dell’Icierre Lamezia Beach Soccer entra nella storia conquistando la Coppa Italia 2024 di categoria. Nella finale giocatasi alle 20:00 e trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della Lega Nazionale Dilettanti, i neroverdi hanno battuto 4-2 la Farmaè Viareggio, prendendosi così una bella rivincita dopo che quasi un anno fa proprio i bianconeri toscani li avevano battuti nella finale scudetto. A differenza della prima squadra che ovviamente in queste prime due stagioni sta incontrando difficoltà non potendo competere, a livello di budget, contro delle autentiche corazzate, l’under 20 si sta confermando come una delle squadre più forti in ambito nazionale. Non a caso si è già qualificata anche quest’anno per le Final Four scudetto (assieme a Lazio, Catania e Sambenedettese) che si terranno a Genova dall’8 al 10 agosto.

Simone Tutino, Paolo Schirripa, Samuel Martino, Matteo Tutino, Marco Perri, Giuseppe Persico, Giuseppe Sirianni, Oscar Mannarino, Paolo Diano, Cristian Lisi, Matteo Arzente e Diego Muraca. Questi i giovani beachers che, guidati in panchina da mister Luca Montesanti, stasera hanno scritto una bella pagina di storia sportiva lametina. Elementi quasi tutti espressione della città e già noti per aver militato nelle principali realtà calcistiche locali di calcio a undici.

Ma veniamo a quest’attesa finale che ha chiuso la quattro giorni, tra Poule Promozione con le prime squadre e Coppa Italia under 20, di beach soccer sulla spiaggia di Capaccio Paestum. La prima frazione si chiude a reti inviolate nonostante la supremazia dei calabresi, scesi in campo decisi a vendicare, sportivamente parlando, la finale scudetto persa l’anno scorso.

Il secondo tempo, come sempre di 12’ non effettivi, si accende ben presto. Perri, autore di una prova sontuosa in marcatura sul temuto Santini, commette fallo, prendendosi anche l’ammonizione, su Lombardi. Conseguente tiro libero da favorevolissima posizione che lo stesso Lombardi calcia però basso addosso a Martino, che può così bloccare in due tempi. Su capovolgimento di fronte le parti s’invertono, con giallo stavolta ad un bianconero e punizione da posizione quasi altrettanto favorevole che Schirripa con un delizioso sinistro piazza sotto l’angolo più lontano. Meritato vantaggio lametino. Poco dopo nuova conclusione di Schirripa, respinta corta del portiere e facile tapin di Muraca per il 2-0 al 6’st. Viareggio prova a scuotersi ma Samuel Martino, in questa Coppa Italia tornato a difendere i pali dell’under 20 dopo la meritata promozione in prima squadra, si supera su Remedi dopo una dormita difensiva.

Quindi respinge in angolo una botta di Santini dalla distanza, prima di concedere il tris alzando oltre la traversa un diagonale di Remedi. Al primo dei 2’ di recupero, Persico firma il 3-0 raccogliendo, di testa, la lunga rimessa laterale di Schirripa . C’è tempo ancora per il giallo a Mannarino e relativa punizione da zona defilata di Santini che il numero uno neroverde respinge d’istinto.

La terza ed ultima frazione si apre con la traversa colpita, ancora di testa, da Persico. Risponde con un legno anche Remedi su punizione da metà campo per i versiliesi. Lo stesso raccoglie direttamente la palla respinta dal palo e quindi gli arbitri fischiano, da regolamento, la punizione stavolta per l’Icierre. Sempre da centrocampo Perri piega le mani al portiere avversario firmando il 4-0. A 5’46” dal termine, Santini accorcia complice un maligno rimbalzo della palla sulla sabbia. Ma ormai c’è poco da fare per la Farmaè poiché il cronometro scorre inesorabile e Martino non concede più alcunchè. Dapprima blocca in due tempi su Tomei, poi respinge in angolo la punizione di Fantinato. Quindi schiaffeggia fuori dallo specchio la conclusione dalla distanza del suo collega Moretti. Quasi al termine dei 2’ di recupero finali, Remedi accorcia su punizione e quasi contemporaneamente arriva il triplice fischio finale della coppia arbitrale. Esplode la gioia di giocatori, staff tecnico e dirigenti lametini. Mister Luca Montesanti non nasconde le lacrime ai microfoni dei colleghi.

“Quando i ragazzi danno tutto non possono che uscire le lacrime. Ma ancoranon è finita perché adesso puntiamo al campionato. A Genova ci stanno aspettando. Grande partita la nostra. Questo è un gruppo grintoso che sin dal primo allenamento aveva già in mente chiaro il suo obiettivo. Ma è anche squadra che gioca un buon beach soccer”.

Marco Pacini, tecnico della Farmaè Viareggio, riconosce sportivamente la superiorità avversaria. “Si sono dimostrati più forti, bisogna riconoscerlo. Il loro portiere ha fatto ottimi interventi, ma sono stati più cazzuti e grintosi di noi. Sapevamo che dopo tante vittorie in campionato e coppa, prima o poi sarebbe arrivata l’ora di cedere lo scettro e lo abbiamo fatto contro un’ottima squadra. Abbiamo sofferto la loro maggiore fisicità, ma i miei hanno comunque disputato una buona gara”.

A seguire la premiazione, con la Coppa Italia alzata nel cielo di Paestum da capitan Schirripa. Quest’ultimo, assieme a Perri e Martino, veri e propri punti di forza di un gruppo straordinario.

Ferdinando Gaetano