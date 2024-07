Beach soccer, l'under 20 dell'Icierre Lamezia batte 2-1 Pisa e approda in finale di Coppa Italia

Capaccio Paestum - L’Icierre Lamezia Under 20 conquista la sua storica seconda finale nazionale. Dopo quella di quasi un anno fa, valida per la conquista dello scudetto di categoria e persa contro Viareggio, alle 20:00 di domani giocherà quella che assegnerà la Coppa Italia 2024. Ieri, nei quarti, i neroverdi avevano piegato 4-3 la Lazio Beach Soccer grazie alla marcatura decisiva di Muraca in piena zona cesarini (di Persico, Martino e Sirianni i restanti centri lametini). In una delle due semifinali di oggi pomeriggio, Schirripa e compagni hanno battuto in rimonta, per 2-1, la Lenergy Pisa.

Al 10’ della prima frazione Marchetti sblocca la parità iniziale portando in vantaggio i toscani. L’Icierre reagisce, ma deve aspettare l’avvio del terzo tempo per trovare il pareggio con Persico, bravo a metter dentro su assist di Schirripa. A 90’’ dalla fine proprio quest’ultimo la mette sotto il sette con un gran sinistro a giro. Nei 4’ di recupero finali sono ancora i calabresi a rendersi maggiormente pericolosi. Per due volte, infatti, sfiorano il 3-1. Poi assolo del solito Marchetti e gran volo a mettere in angolo di Martino. Dopo qualche ulteriore secondo giunge il triplice fischio, salutato dalle urla di giubilo dei giovani ragazzi di mister Montesanti. Nella finale che chiuderà la quattro giorni di gare, tra Poule Promozione e Coppa Italia Under 20, sulla sabbia di Capaccio Paestum, l’Icierre Lamezia dovrà vedersela contro una tra Viarreggio e Catania BS

ICIERRE LAMEZIA – PISA 2-1

ICIERRE LAMEZIA UNDER 20: Perri, Muraca, Arzente, Tutino, Diano, Martino, Mannarino, Schirripa, Persico, Sirianni, Carriqui Guerrero, Lisi

LENERGY PISA UNDER 20: Bindi, Luperini, Baldacci, Dezi, Lischi, Tarara, Armadori, Benedini, Marchetti, Mogavero, BernardeschiRETI: 10' pt Marchetti (Lenergy Pisa U20); 1' tt Persico (Icierre Lamezia U20); 10' tt Schirripa (Icierre Lamezia U20)

F.G.