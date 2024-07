Beach soccer, ottavi di finale Coppa Italia Under 20: Icierre Lamezia vince 7-0 contro Futsal Vasto

Lamezia Terme - La macchina da gol dell’Icierre Lamezia riprende a funzionare e porta a casa la vittoria nella prima di Coppa Italia valevole per gli ottavi di finale della competizione tricolore. Così come in campionato i neroverdi rifilano ben sette reti alla formazione del Vasto però, a differenza del campionato, questa volta la porta lametina, in cui si sono alternati Diano e Lisi, rimane inviolata.

"La formazione di Montesanti - raccontano in una nota - ha avuto il merito di sbloccare subito in risultato con Tutino e di non essersi fermata davanti a nulla continuando a macinare gioco e gol spettacolari. Il mister lametino ha fatto ruotare tutta la squadra e tutti hanno risposto al meglio andando in rete a ripetizione con i vari Tutino, Perri, Persico, Schirripa, Muraca e Carriqui, segno evidente di un gruppo coeso che non fa distinzione e differenza su chi va in campo". Icierre Lamezia che entra quindi nel gruppo delle migliori otto e domani mattina, ore 11:30, andrà ad incontrare la forte ed ostica formazione del Lazio che era qualificata di diritto ai quarti di finale.

Icierre Lamezia U20 - Vasto U20 7-0

Icierre Lamezia U20: Perri, Muraca, Ardente, Tutino, Diano, Mannarino, Schirripa, Persico, Sirianni, Carriqui Guerrero, Lisa. Allenatore: Luca Montesanti

Vasto U20: Cela, Giardino, Iarocci, Soria, Cagnazzo, Iammarino, Stanisci, Squadrone, Ventrella, Di Giacomo, Di Marino, Esposito. Allenatore: Domanico Giacomucci

Reti: 1' pt Tutino (Icierre Lamezia U20); 10' pt Perri (Icierre Lamezia U20); 12' pt Muraca (Icierre Lamezia U20); 1' st Schirripa (Icierre Lamezia U20); 1' tt Persico (Icierre Lamezia U20); 3' tt Schirripa (Icierre Lamezia U20); 9' tt Carriqui Guerrero (Icierre Lamezia U20);