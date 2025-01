Calcio a 5, Icierre Lamezia batte Reggio Calabria C5 per 6-0

Lamezia Terme - "Finisce con un risultato che è andato al di là di ogni più ottimistica previsione il big-match della seconda giornata di ritorno tra Icierre Lamezia e Reggio Calabria C5. Un risultato forse troppo punitivo per la formazione ospite che puntava a fare sua la gara per tentare di scavalcare gli avversari. Un risultato che premia una formazione sempre più conscia della propria forza e che riesce a gestirsi per tutto l’arco della contesa" è quanto si legge in una nota di commento al match tra Icierre Lamezia e Reggio Calabria C5.

"Ci si aspettava - spiegano - una gara equilibrata e combattuta, ed in effetti così è stato ma, solo per il primo tempo chiuso con il minimo vantaggio dei neroverdi grazie al solito Villella che ribadiva in rete una respinta di Calabrese su un tiro del giovanissimo Calindro. Sarà stato un caso ma l’Icierre ha sbloccato la gara nel momento in cui mister Pellegrino ha effettuato i primi due cambi per far rifiatare i “titolari”. Dentro i giovani Calindro e Muraca che risulteranno determinanti".

"Prima frazione dunque - precisano - equilibrata ma seconda parte dominata dai neroverdi che andavano in rete ad inizio a metà e nel finale arrotondando con un risultato tennistico la contesa. I reggini ci hanno provato in tutti i modi ma sulla loro strada hanno trovato una formazione determinata ed un portiere, Martino, in giornata di grazia che sta entrando sempre più nella parte. Del resto non è facile districarsi dal Calcio a 11, Nazionale di Beach Soccer e Calcio a 5 ma il tempo e la costanza sta dando i suoi frutti".

"Al 6’ era Verso con un’azione personale a trafiggere Calabrese mentre al 15’ ci pensava Schirripa, che in precedenza aveva colpito una traversa, a mettere in rete con una gran bordata una respinta del portiere ospite. Nella parte finale del match a mister Praticò non restava che tentare con il quinto di movimento che però non dava i suoi frutti anzi, era l’Icierre a trarne vantaggio con il giovanissimo Muraca che recuperava palla e centrava la porta in due occasioni mentre alla terza veniva stoppato fallosamente. Nel recupero Villella segnava su tiro libero, con lo scavetto, la sesta rete che rimpinguava anche il bottino personale della stagione. Per lui tre triplette e due doppiette nelle ultime cinque gare con un totale di 36 marcature totali finora. Per essere al primo anno di futsal c’è solo da applaudire".

ICIERRE LAMEZIA - REGGIO CALABRIA C5 6-0

Reti: 1T 18’ Villella 2T 06’ Verso 15’ Schirripa, 27’ 28’ Muraca 32’ Villella (tl)

Icierre Lamezia: Martino, Schirripa, Verso, Giampà, Villella; Bentornato, Montesanti, Calindro, Fiorentino, De Bella, Muraca. Allenatore: Walter Pellegrino

Reggio Calabria C5: Calabrese, Favasuli, Labate An. Labate Al. Cilione; Votano, Spinelli, Festa, Laganà, Gattuso, Porcino, Gregorace, Scopelliti, , Postorino. Allenatore: Praticò Pasquale

Arbitri: Monesi Antonio di Crotone e Massaria Domenico di Vibo Valentia