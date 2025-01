Calcio a 5, Icierre Lamezia si impone sul campo del Rovito per 5-1

Lamezia Terme - Va in archivio con una vittoria la prima giornata del girone di ritorno per l’Icierre Lamezia che si impone sul campo del Rovito per 5-1.

La cronaca

"La formazione neroverde ha impiegato un po' per sbloccare la partita ma quando lo ha fatto non ha lasciato più scampo ai padroni di casa che fino a quel momento avevano tenuto bene il campo. Nonostante qualche assenza, e rotazioni limitate, i lametini hanno mostrato tutta la loro forza e determinazione chiudendo praticamente in cinque minuti la gara. Tra il 24’ ed il 29’ una doppietta di Verso ed un tap-in di Villella, dopo un palo colpito dalla stesso Verso, hanno chiuso il pronostico e le speranze del Rovito di cogliere un risultato di prestigio. Nel secondo tempo la formazione neroverde ha controllato la gara concedendo qualcosa agli avversari, che consentivano a Martino di esaltarsi, ma allo stesso tempo arrotondando il punteggio con Giampà e Villella, oltre a sollecitare spesso un ottimo Giovinazzo. Nel recupero il gol della bandiera segnato dal giovane Prantera dopo una carambola della sfera sottoporta. Missione compiuta e testa già alla supersfida di sabato prossimo con il Reggio Calabria".

Bfb Rovito - Icierre Lamezia 1-5

Reti: 1T 24’ Verso 27’ Villella 29’ Verso 2T 17’’ Giampà 29’ Villella 31’ Prantera

Rovito: Giovinazzo, Fiorita, Gervasi, Fortino, De Rose; Corbo, Piro, Campanaro, Prantera, Potestio, Scarpelli, Morrone. Allenatore: Angelo Abate

Icierre Lamezia: Martino, Schirripa, Verso, Giampà, Villella; Calindro, Stranges, Fiorentino, Di Bella, Bentornato,Muraca. Allenatore: Walter Pellegrino

Arbitri: Martire Francesco di Cosenza e Longo Moreno Francesco di Paola.