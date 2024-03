Campionati interregionali di kickboxing a Vibo, presenti anche giovani lametini

Lamezia Terme - Domenica 17 marzo al Palavalentia di Vibo si sono disputati i campionati interregionali di kickboxing per il sud Italia. Hanno preso parte all’evento circa 400 atleti provenienti da Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania.

Anche la Asd Marconi Fitness Club di Lamezia Terme con il suo team “Budokai” del maestro Pasqualino De Sando accompagnato dal tecnico Massimiliano Cerminara è stata tra le protagoniste della giornata portando a casa due coppe interregionali e piazzando tutti gli atleti sul podio. Si diplomano campioni del sud Italia nella specialità “kick Light” Gaia Pujia (11 anni) categoria 45 kg e Giorgio Marcello (29 anni) categoria 75 kg. Ottima la prestazione di Pujia che riesce sapientemente a dominare tutti i round aggiudicandosi così la 4° vittoria consecutiva. Esordio per Marcello che pareggia in semifinale ma si aggiudica l’extra-round staccando così un biglietto per la finale che vince aggiudicandosi entrambi i round. Sul secondo gradino del podio nelle rispettive categorie Angelo Villella (8 anni) e Greta Vescio (10 anni). Medaglia di bronzo per Francesco Mascaro (10 anni 33 kg), Vincenzo Bernardi (+45 kg 10 anni), Antonio Villella (12 anni -60 kg) e Simone Mendicino (juniores -60 kg).