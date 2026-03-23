Campionato regionale di taekwondo, in gara 250 atleti con un forte messaggio contro la guerra

Catanzaro - - Si è svolto ieri, al Palagallo di Catanzaro, il Campionato regionale Fita Calabria di taekwondo, articolato nelle specialità forme, freestyle e parataekwondo, insieme al torneo Master Talent. È stata una giornata intensa, partecipata, con circa 250 atleti provenienti da tutta la regione, dai 9 ai 75 anni, che ha unito agonismo, inclusione e valore educativo. La manifestazione è stata dedicata all’orizzonte e al valore della pace nel mondo: un grande striscione portato in gara dai giovani atleti, con scritto sopra “La pace è più importante del trionfo”, motto del padre del taekwondo italiano, il maestro Park Young Ghil – ha scandito il momento più simbolico della giornata, durante l’esibizione di freestyle. È stato un momento forte, di grande impatto, che ha trasformato la competizione in messaggio civile. «Lo sport è contro la guerra. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi che non è normale che si parli di guerra quando tornano a casa. Il taekwondo educa alla pace, al rispetto, alla convivenza», ha dichiarato il presidente del Comitato regionale Fita Calabria, Giancarlo Mascaro. "Questa manifestazione – ha aggiunto – ha mostrato la bellezza dell’incontro intergenerazionale, tanto entusiasmo e anche inclusione. In campo si è vista una comunità in crescita che sa trasmettere valori".

Sul piano sportivo, il campionato ha registrato risultati significativi. Nella specialità forme, primo posto per l’Asd Team Donato Tkd, secondo posto per l’Asd Taekwondo Leuzzi, terzo posto per l’Asd Taekwondo in Fiore e l’Asd Taekwondo Guerra. Nella specialità freestyle, primo posto per l’Asd Taekwondo Leuzzi. Accanto all’agonismo, spazio rilevante per il parataekwondo, settore in espansione che continua a esprimere atleti di livello nazionale come Vlad Iacopino, a conferma che il movimento calabrese investe sull’inclusione e offre opportunità concrete. Alla manifestazione erano presenti il delegato provinciale Fita Calabria per Catanzaro, Tonino Guerra, il segretario regionale di Sport e Salute, Walter Melacrino, il delegato Coni per la Provincia di Catanzaro, Pino Pipicelli, e l’assessore allo Sport del Comune di Catanzaro, Antonio Battaglia. Melacrino ha sottolineato il ruolo della Fita Calabria nella storia sportiva regionale. Battaglia ha evidenziato «la forza del messaggio contro la guerra lanciato dalla Fita Calabria attraverso la performance di freestyle, capace di parlare a tutti». Il campionato regionale del Palagallo dà dunque un messaggio potente: lo sport può educare, unire e prendere posizione. In questo caso, l’ha fatto scegliendo la pace.