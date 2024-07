Contro la Sambenedettese sfida da ultima spiaggia per l'Icierre Lamezia Beach Soccer

Lamezia Terme - Appese ad un esile filo le residue speranze dell’Icierre Lamezia Beach Soccer di abbandonare in extremis quell’ultima posizione, attualmente detenuta, che implica la retrocessione diretta dalla massima serie nazionale alla Poule Promozione. La settima sconfitta, in altrettante giornate, rimediata ieri pomeriggio nella gara contro la forte Farmaè Viareggio, nella prima della tre giorni della tappa di Lignano Sabbiadoro, ha infatti lasciato i lametini a zero punti. Il penultimo posto, che, lo ricordiamo, garantisce di giocarsi la salvezza contro seconda, terza e quarta classificate della Poule Promozione, vede ora appaiate Roma e Milano a quota 4. Urgono, dunque, altrettante vittorie nelle due restanti gare per poter sperare di scongiurare quella che sarebbe, altrimenti, la seconda retrocessione consecutiva da ultima classificata. Se quest’anno si è riusciti a rientrare dalla finestra, grazie all’allargamento a dieci, con conseguente ripescaggio dei neroverdi, del numero delle partecipanti alla serie A Puntocuore 2024, difficilmente accadrà di nuovo nel 2025.

In queste prime sette giornate, la squadra del presidente Pellegrino è riuscita a restare in gara fino alla fine solamente contro le due catanesi, nella tappa di Viareggio, e contro Roma, allorquando è tuttavia crollata negli ultimi 180”, in quella di Cirò Marina. La corposa differenza di budget rispetto alle restanti compagini è emersa in maniera piuttosto evidente. Anche se l’impressione è che, con un pizzico di attenzione e determinazione in più, probabilmente adesso la classifica avrebbe potuto essere meno drammatica.

9-4 il risultato finale del match che ieri pomeriggio ha visto i neroverdi opposti alla capolista, nonché già qualificata alle finali scudetto, Viareggio. Gara mai in discussione, con i toscani avanti di due reti già dopo appena un minuto effettivo dal fischio di avvio. Ad aver firmato le segnature calabresi sono stati Verso, al rientro, assieme a Simone Tutino, dopo le sei giornate di squalifica retaggio del post finale scudetto under 20 dell’estate scorsa, Gullo, Ryan e Balinha.

Oggi pomeriggio (14:30) l’Icierre affronterà l’Happy Car Sambenedettese. I marchigiani vantano 6 punti in classifica generale. Quasi una sorta di scontro diretto, quindi, per Villella e compagni, obbligati a vincere per evitare il declassamento con un turno di anticipo. Icierre che chiuderà la stagione regolare sfidando, alle 17:45 di domani, i padroni di casa del Friuli Venezia Giulia, compagine al momento sesta e quindi con buone possibilità di riuscire ad accedere alle finali scudetto (vi si qualificano le prime sette).

