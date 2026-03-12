Dalla Calabria parte la prima tappa nazionale del progetto di inclusione sociale promosso da Bmw

Catanzaro - Sarà la Calabria ad aprire il Bmw in tour 2026, il progetto nazionale dedicato all’inclusione sociale attraverso lo sport promosso dall’Associazione Concessionari Italiani BMW (A.C.I.B.) insieme alla Fondazione EcoEridania Insuperabili, con il sostegno di BMW Italia e partner istituzionali come AC Milan. A ospitare la prima tappa italiana del tour sarà Calabria Motori, che porterà l’iniziativa nel capoluogo di regione venerdì 13 marzo 2026, dalle 18 alle 21, presso la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio in via Contessa Clemenza 1 a Catanzaro, nell’ambito dell’evento intitolato “Il Gioco di Squadra”.

Il progetto Bmw in tour - è detto in una nota - rappresenta un’iniziativa che unisce sport, inclusione e responsabilità sociale, mettendo al centro la persona e il valore dello sport come strumento di integrazione, crescita e condivisione. Protagonisti delle diverse tappe saranno gli atleti con disabilità della squadra Insuperabili, insieme ai dipendenti delle concessionarie BMW e alle comunità locali, coinvolti in un’esperienza di sport e partecipazione che supera barriere e stereotipi.Durante gli appuntamenti del tour sono previste partite miste tra atleti Insuperabili e membri delle concessionarie BMW, momenti di confronto e formazione sui temi dell’inclusione sociale e sportiva, oltre alla selezione della squadra BMW che prenderà parte alla finalissima nazionale, in programma nel giugno 2026 presso una struttura sportiva dell’AC Milan.

L’iniziativa rientra nel programma SpecialMente #drivenbypeople di BMW Italia, il progetto di responsabilità sociale con cui il marchio promuove attività capaci di generare valore nei territori, attraverso il coinvolgimento diretto delle persone e delle comunità. Il fatto che il tour nazionale prenda il via proprio dalla Calabria rappresenta un segnale significativo, che sottolinea il ruolo attivo del territorio e delle sue realtà imprenditoriali nella promozione di progetti ad alto impatto sociale. Per Calabria Motori, ospitare la prima tappa del Bmw in tour significa contribuire a diffondere una cultura dello sport inclusivo rafforzando il legame tra impresa, territorio e comunità.