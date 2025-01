Eccellenza, Fioretti regala i tre punti alla Vigor Lamezia: Castrovillari battuto in pieno recupero 3-2  

Lamezia Terme – Vittoria al fotofinish per la Vigor Lamezia nell’anticipo contro il Castrovillari valido per la sedicesima giornata del campionato di Eccellenza. Al “D’Ippolito”, dopo aver subito il 2-2 ospite a tre minuti dal novantesimo, i biancoverdi trovano il goal vittoria in pieno recupero con Fioretti, al terzo centro in due partite. Di Condemi (33’) e Catania (59’) le altre marcature dei padroni di casa. Doppietta di Habachi per un Castrovillari rivelatosi più ostico del previsto. Vigor sempre prima in classifica a quota 35 punti, momentaneamente a +4 sul Digiesse PraiaTortora.

Cronaca

Primo tempo

0’ Prima del fischio d’inizio, osservato un minuto di silenzio in ricordo di Fabio Cudicini, storico ex portiere del Milan di Nereo Rocco, scomparso l’8 gennaio

8’ Primo tentativo verso la porta targato Vigor con Silvagni, palla fuori

15’ Castrovillari in vantaggio. Golia si incunea tra Puccio e Ruano e cade in area, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto, Habachi batte Iannì per l’1-0 ospite

19’ Stop e tiro di Condemi deviato in angolo da Morrone

21’ Ferrara scambia con Silvagni e cerca il sinistro di controbalzo, la palla sfiora l’incrocio

33’ Pari Vigor. Tiro-cross di Condemi che scavalca Filippelli e oltrepassa la linea di porta, nonostante il disperato tentativo di Palermo. Su segnalazione del primo assistente, l’arbitro concede il goal

44’ Angolo di Ferrara per la testa di Palermo, deviazione sul fondo

Secondo tempo

14’ Vigor in vantaggio. Silvagni riesce a servire in scivolata Catania che ha tutto il tempo di addomesticare il pallone di petto e girare alle spalle di Filippelli di sinistro

22’ Mischia in area ospite conclusa sopra la traversa da Ferrara

24’ Silvagni sfiora il terzo goal con un bel sinistro di poco a lato

26’ Condemi serve Fioretti il cui colpo di testa non trova lo specchio

40’ Sortita offensiva di Palermo che cerca il gran goal al volo, conclusione fuori bersaglio

43’ Pari Castrovillari. Verticalizzazione verso Habachi che trova impreparata la retroguardia biancoverde, l’attaccante elude il tentativo di rimonta di Ruano e supera Iannì in uscita

46’ Ci prova Spanò dalla trequarti, conclusione centrale bloccata da Filippelli

51’ Sorpasso Vigor. Cross di Amendola verso Fioretti che anticipa tutti sul primo palo e di testa batte Filippelli, poi espulso per proteste.

VIGOR LAMEZIA – CASTROVILLARI 3-2

Marcatori: 15’ rig. Habachi (C), 33’ Condemi, 14’st Catania, 43’st Habachi (C), 51' st Fioretti

VIGOR LAMEZIA: Iannì, Puccio, De Fazio, Trentinella (37’st Spanò), Ruano, De Nisi, Ferrara (47’st Amendola), Silvagni (48’st Chirico), Fioretti (54’st Scalon), Condemi, Catania (36’st Vitelli)

A disp. Sicilia, Sicoli, Morelli, Costanzo

All. Salerno

CASTROVILLARI: Filippelli, Marrone (22’st Soares), Continente, Palermo, Golia, Talarico (31’st Tedesco), Checa, Toziano (22’st Visciglia), Falzone (49’st Parrotta), Montano, Habachi

A disp. Ammirati, Tedesco, La Falce, Battimiello, Dichiera, Di Maio, Parisi

All. Pellicori

Arbitro: Evangelista di Treviglio

Assistenti: Azzarà e Aliano di Reggio Calabria

Note: Angoli 4-2; Ammoniti: Ferrara (V), De Fazio (V), Trentinella (V)

Espulsi: 52’st Filippelli e 56’st Continente per proteste

Rec. 2’ e 12’

Francesco Sacco