Eccellenza: la Vigor Lamezia a Praia per centrare la Serie D, sold-out il settore ospiti  

Lamezia Terme – Tutto pronto per l’importantissima trasferta della Vigor Lamezia a Praia a Mare, snodo cruciale nella stagione dei biancoverdi, che domenica potrebbero festeggiare l’agognato ritorno in Serie D con tre giornate di anticipo. Un traguardo atteso ben nove anni, soprattutto dai tanti tifosi (circa 800) pronti a sostenere i ragazzi di Rosario Salerno in casa del PraiaTortora, squadra che già all’andata si rivelò una sorta di spartiacque nell’annata del club di via Marconi. Perché fu proprio lo scialbo 0-0 del “D’Ippolito” a convincere la società a cambiare drasticamente rotta, con l’avvicendamento in panchina tra Danilo Fanello e il tecnico di Rocca Di Neto, notoriamente uno specialista in operazioni di un certo tipo.

Da allora, dopo un normale periodo di assestamento, la Vigor è riuscita a trovare continuità, grazie anche a una solidità da prima della classe, seppur magari concedendo poco allo spettacolo, soprattutto nelle ultime settimane. Ma se è vero che il fine giustifica i mezzi, allora i lametini hanno ben poco da rimproverarsi, perché sette punti di vantaggio sulla Rossanese seconda in classifica, a tre giornate dal termine, sono certamente un buon margine per ipotecare già domenica una promozione più che meritata e non dover attendere altre tre settimane, considerando la pausa del 13 e del 20 aprile. Nonostante le motivazioni altissime, la sfida del “Mario Tedesco” non sarà comunque una passeggiata di salute. La squadra di Alberto Aita, dopo aver addirittura insidiato il primato della capolista per una manciata di settimane e aver vinto la Coppa Italia, non è riuscita a mantenere il ritmo di fine 2024, fino a scivolare in sesta posizione. Restano però vive le chance di rientrare in zona play-off, dove sono ben cinque le compagini raggruppate in appena due punti (rispettivamente ReggioRavagnese, Soriano, Isola Capo Rizzuto, Paolana e lo stesso Praia), dunque un ipotetico successo, potenzialmente, potrebbe anche far balzare i biancoazzurri in terza posizione, magari approfittando dello scontro diretto tra Soriano e ReggioRavagnese, distanti due lunghezze. Chi ha il vero match point resta però la Vigor Lamezia, a un passo da un traguardo difficilmente ipotizzabile nell’ormai famigerata estate del 2021, ma questa è un’altra storia. Una storia da cui comunque non si può prescindere, che domani potrebbe conoscere un primo lieto fine davanti a un pubblico delle grandi occasioni, come auspicato post Gioiese dal dg Enzo Augello: “La gara con il Praia deve rappresentare la più bella trasferta che la Vigor Lamezia abbia mai fatto nella sua storia. Dobbiamo essere tutti a Praia, perché è vero che, eventualmente, festeggeremo lontano da casa, ma vogliamo assicurarci subito questo risultato per poi ritrovarci al “D’Ippolito” con il Cittanova e, in tal senso, sarà fondamentale avere il supporto di tutti i nostri i tifosi”. D’altronde, potrebbe bastare un punto (Rossanese permettendo).

Di seguito i convocati della Vigor Lamezia per la sfida del “Mario Tedesco” di Praia A Mare.

Portieri

Iannì, Sicilia

Difensori

Amendola, De Fazio, De Nisi, Lanciano, Morelli, Puccio, Ruano, Scalon, Volpe

Centrocampisti

Cosenza, Ferrara, Rodriguez, Silvagni, Trentinella

Attaccanti

Bernardi, Chirico, Condemi, Egyr, Fioretti, Lucia, Padin, Spanó,

Arbitrerà l’incontro il sig. Carmine Pompilio di Rossano, coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Cozza di Paola e Simone Ciacco di Cosenza. Calcio d’inizio ore 15.

Francesco Sacco