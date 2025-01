Eccellenza, la Vigor Lamezia in trasferta a Isola senza i propri tifosi

Lamezia Terme – Altra giornata senza tifosi per la Vigor Lamezia, domani impegnata a Isola Capo Rizzuto nell’anticipo della diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza. A seguito dei sopralluoghi effettuati, presso lo Stadio Comunale Sant’Antonio, dai funzionari della D.I.G.O.S. della Polizia di Stato di Crotone e dalla Tenenza dei Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto, è stata infatti confermata l’impossibilità di accogliere i supporter ospiti a causa “della carenza di requisiti essenziali minimi per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica". Il settore ospiti dell’impianto è chiuso dallo scorso novembre, come già comunicato all’epoca dalla LND in seguito alla nota dell’Ufficio Tecnico Comunale, che ne aveva decretato l’inagibilità per via dei lavori di riqualificazione e ampliamento dello stadio. In principio, al fine di consentire la presenza dei tifosi della Vigor, era stata valutata anche un’alternativa all’interno dello stesso impianto, ma, anche in questo caso, è stata ritenuta non idonea, portando la Questura di Crotone a vietare definitivamente l’accesso allo stadio alla tifoseria ospite. Una notizia accolta con rammarico anche dai vertici della società di via Marconi, che, attraverso una nota, ha espresso la propria comprensione verso “chi avrebbe voluto seguire la squadra in trasferta”, rinnovando “l’invito a sostenere i nostri colori con la passione e il rispetto che contraddistinguono i tifosi biancoverdi”. A una settimana di distanza dalla gara a porte chiuse con l’Ardore, insomma, i lametini, sempre primi in classifica a +6 sulla ReggioRavagnese, dovranno fare a meno dei propri sostenitori anche domani, in casa della sesta forza del torneo a quota 29 punti. Non esattamente l’ideale in vista di un match da non sottovalutare, contro una squadra in cerca di riscatto dopo la sconfitta di misura in quel di Brancaleone, titolare, tra l’altro, della seconda miglior difesa del campionato (10 goal subiti).

Di seguito i convocati di mister Salerno per la sfida del “S.Antonio” di Isola Capo Rizzuto. Si rivedono i lungodegenti Curcio e Padin, out Iannì, uscito anzitempo domenica scorsa per un gaio muscolare.

Portieri

Diano, Sicilia

Difensori

Amendola, De Fazio, De Nisi, Matacera, Scalon, Morelli, Puccio, Ruano, Sicoli, Volpe

Centrocampisti

Cosenza, Curcio, Ferrara, Rodriguez, Silvagni, Trentinella

Attaccanti

Catania, Condemi, Egyr, Fioretti, Padin, Spanò, Vitelli

Arbitrerà l’incontro il sig. Salvatore Gallella di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti Daniele Milone di Taurianova e Domenico Paolo Moschella di Reggio Calabria. Calcio d’inizio ore 14.30.

Francesco Sacco