Eccellenza, la Vigor Lamezia sfida la ReggioRavagnese al “Granillo” nel big match di giornata

Lamezia Terme - Nuovo scontro d’alta classifica per la Vigor Lamezia, di scena al “Granillo” di Reggio Calabria (proprio mentre il Sambiase, curiosamente, ospiterà la Reggina) nel big match del ventiseiesimo turno di Eccellenza contro la ReggioRavagnese. Una partita che, in principio, doveva essere l’anticipo di giornata, ma la Lega ha deciso di accogliere la proposta della società reggina, posticipandola di ventiquattro ore. Una richiesta avanzata anche in virtù del prevedibile esodo di tifosi biancoverdi, pronti a sostenere la capolista in uno spartiacque potenzialmente decisivo in chiave promozione.

A poco più di un mese dalla chiusura del campionato, infatti, un successo consentirebbe ai ragazzi di Rosario Salerno di ipotecare il primo posto, favorendo il cammino verso la tanto agognata Serie D, obiettivo mai nascosto dalla società di Via Marconi. Al contempo, però, il match di domani potrebbe rivelarsi fondamentale anche per le ambizioni play-off della squadra amaranto, attualmente in corsa per il secondo posto, a -3 dalla Rossanese. E non è un caso che, in vista della sfida alla Vigor Lamezia, sia stata indetta la Giornata ReggioRavagnese, a testimonianza di un appuntamento particolarmente atteso, accompagnato, tra l’altro, da tanta musica tra pre-match (Creer), half-time (Royal Dance Calabria) e il dj set di Claudio Polimeni al termine dell’incontro. Insomma, una gran bella cornice, in un palcoscenico quanto mai suggestivo, per una giornata di sport dalla posta in palio piuttosto alta, come confermato, dopo i novanta minuti contro la Paolana, da mister Salerno: “Domenica abbiamo un altro scontro diretto che potrebbe permetterci di avvicinarci all’obiettivo. Sappiamo di affrontare una squadra che meriterebbe anche qualcosina in più di un terzo posto, ma andremo a Reggio per cercare di vincere, perché abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui e il nostro destino è nelle nostre mani. Non sarà chiaramente facile, poiché la ReggioRavagnese presenta una rosa di tutto rispetto, ma non abbiamo alternative. In un modo o nell’altro, dobbiamo far risultato”.

Di seguito i convocati del tecnico biancoverde per la sfida dello stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria. Qualche problemino davanti per via delle defezioni di Catania, Condemi e Padin, quest’ultimo appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Portieri

Diano, Iannì, Sicilia

Difensori

Amendola, De Fazio, De Nisi, Lanciano, Matacera, Morelli, Puccio, Ruano, Scalon, Sicoli, Volpe

Centrocampisti

Curcio A., Curcio V., Cosenza, Ferrara, Rodriguez, Silvagni, Trentinella

Attaccanti

Bernardi, Chirico, Costanzo, Egyr, Fioretti, Lucia, Spanò, Vitelli

Arbitrerà l’incontro il sig. Danilo Frascà di Locri, coadiuvato dagli assistenti Roberto Sciammarella e Lucio Salvatore Mascali di Paola. Calcio d’inizio ore 15.

Francesco Sacco