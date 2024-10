Eccellenza, la Vigor Lamezia travolge il Rende: 6-0 al “D’Ippolito”

Lamezia Terme – Tutto facile per la Vigor Lamezia contro il malcapitato Rende, surclassato con un tennistico 6-0 al termine di una gara assolutamente a senso unico. Al “D’Ippolito”, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 1-0 (Catania al 2’), i biancoverdi dilagano in una ripresa senza storia grazie a Condemi (autore di una doppietta tra 49’ e 65’), Bernardi (76’), Padin (88’) e a un’autorete di Iorio (67’). Lametini momentaneamente in vetta alla classifica a +1 sulla ReggioRavagnese, che dovrà però recuperare la sfida con l’Isola Capo Rizzuto.

Cronaca

Primo tempo

2’ Vigor in vantaggio. Punizione di Curcio verso Spanò intercettata da un difensore, la palla arriva a Catania che di prima intenzione infila Calderaro

17’ Chiappetta vede l’inserimento di Galloro il cui sinistro viene deviato in angolo da Sicoli

38’ Angolo di Curcio per la testa di De Nisi, palla alta

39’ Chiappetta ha sui piedi la palla dell’1-1 ma manda fuori davanti a Sicilia dopo aver rubato il tempo a Sicoli

Secondo tempo

4’ Raddoppio Vigor. Cross di Bernardi per Condemi che di testa batte per la seconda volta il portiere ospite

12’ Bordata di Spanò da fuori, Calderaro respinge goffamente ma rimedia salvando di piede su Catania

14’ Bernardi pesca sul secondo palo Condemi che colpisce al volo, palla alta

20’ Condemi vince un rimpallo e trova la doppietta scavalcando Calderaro con un delizioso tocco sotto

22’ Poker Vigor. Cross da sinistra di De Fazio che trova la sfortunata deviazione nella propria porta di Iorio

31’ Manita Vigor. Padin serve in contropiede Bernardi che piazza il pallone sul secondo palo per il 5-0

38’ Cross di Sicoli per la testa di Padin che non inquadra la porta

42’ Ci prova ancora Padin, Calderaro si allunga e devia in angolo

43’ Vigor – Rende 6-0. Cross di Trentinella e colpo di testa stavolta vincente di Padin

VIGOR – RENDE 6-0

Marcatori: 2’ Catania, 4’st e 20’st Condemi, 22’st aut. Iorio, 31’st Bernardi, 43’st Padin

VIGOR LAMEZIA: Sicilia, Sicoli, De Fazio (30’st Volpe), Rodriguez (24’st Ferrara), Ruano, De Nisi, Bernardi, Curcio, Catania (23’st Padin), Condemi (23’st Azzinnaro), Spanò (18’st Trentinella)

A disp. Diano, Amendola, Scalon, Egyr

All. Fanello

RENDE: Calderaro, Saturnino (37’st Pontieri), Galloro, Iorio, Pedicone (40’st Tenuta), Armentano, Chiappetta, Perrelli (29’st Liguori), Zicarelli (45’st Urso), Bonofiglio (37’st Pellegrino), Gigliotti

A disp. Belmonte, Romano, Quintieri, La Vecchia

All. Gallo

Arbitro: Allotta di Gradisca d’Isonzo

Assistenti: Milone di Taurianova e Aliano di Reggio Calabria

Note: Angoli 9-1

Rec. 1’ e 3’

Post partita

Dopo l’exploit esterno in quel di Palmi, c’era bisogno di un’ulteriore prova di maturità per guadagnare, seppur momentaneamente, la vetta della classifica e così è stato. L’inequivocabile 6-0 con cui la Vigor Lamezia ha travolto il Rende è lo specchio fedele non solo dei diversi valori effettivi messi in campo dalle due squadre, ma anche del repentino cambio di marcia in un’ultima settimana in cui i giocatori biancoverdi hanno dimostrato di aver assimilato quanto chiesto, a più riprese, da Danilo Fanello, soprattutto in seguito ai pareggi con Ardore e Isola Capo Rizzuto.

Eppure, nonostante l’immediato vantaggio firmato Catania, per carburare ci è voluto un po’, quasi un’intera frazione di gioco, aspetto che il tecnico lametino non sembra aver gradito molto: “Sono contento per questa vittoria – dichiara Fanello al termine dei novanta minuti - soprattutto perché siamo stati bravi a capire, nel secondo tempo, cosa non era andato nella prima frazione di gioco, nonostante fossimo in vantaggio per 1-0. Forse, quando segni subito, credi che la partita sia facile e inizi a giochicchiare, rischiando addirittura di prendere goal, cosa che oggi mi ha dato un po’ fastidio e l’ho fatto presente ai ragazzi. Nel secondo tempo, però, siamo entrati in campo con un piglio diverso e le qualità dei giocatori, che sono fuori discussione, hanno fatto il resto. Chiaro, comunque, sia un aspetto da migliorare, perché non sempre riesci a ribaltare la situazione”. Presto per fare calcoli, certo, ma intanto, complice il rinvio del match tra ReggioRavagnese e Isola Capo Rizzuto, la seconda vittoria consecutiva ha consentito alla Vigor Lamezia di ritrovarsi, per la prima volta, da sola in testa alla classifica. Un dato sicuramente incoraggiante, considerando gli obiettivi di inizio stagione, anche se Fanello, al momento, preferisce non pensarci: “Siamo alla sesta giornata, dunque è ancora troppo presto per fare ragionamenti a lungo termine, e non lo trovo nemmeno funzionale. Al momento, preferisco non pensare alla classifica, cosa che magari farò più in là. Per ora – conclude – meglio concentrarsi su ogni singola settimana e cercare di rimanere il più sereni possibile”.

Francesco Sacco