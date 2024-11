Eccellenza, una Vigor Lamezia ufficialmente prima in classifica ospita il Soriano

Lamezia Terme – Nuovo impegno casalingo per la Vigor Lamezia, ancora alla guida del campionato di Eccellenza a +2 su Dgs PraiaTortora e ReggioRavagnese, che mercoledì ha fallito l’aggancio alla vetta nel recupero della sesta giornata contro l’Isola Capo Rizzuto, concluso sull’1-1. Certamente, un’ottima notizia per i biancoverdi, cui si aggiunge il nulla di fatto per il ricorso del Bocale in merito alla gara vinta di misura dai biancoverdi lo scorso 27 ottobre, quando il direttore di gara chiuse le ostilità con un minuto di anticipo scatenando l’ira dei reggini. Omologato dal giudice sportivo il risultato di Melito Porto Salvo, attenzione ora rivolta al match di domani contro il Soriano, squadra reduce da due pareggi consecutivi (tre considerando la Coppa) che, al momento, ne hanno un po’ rallentato le ambizioni di vertice, pur potendo contare su una rosa di tutto rispetto. Punto fermo, in particolare, il centravanti Simone Fioretti, anche quest’anno re dei bomber, con cinque centri in otto partite, dopo una partenza un po’ in sordina. Sarà, ancora una volta, lui il pericolo numero uno per la retroguardia biancoverde, fin qui comunque la migliore del torneo, al pari della Paolana, con appena quattro reti subite. Notevoli anche i numeri in fase offensiva, dove i lametini hanno messo a referto diciotto marcature (altro primato però condiviso, stavolta con la ReggioRavagnese). Sugli scudi, soprattutto, in attesa del pieno recupero di Catania, Nico Spanò, trascinatore di questo avvio di stagione con quattro reti, senza dimenticare il buon momento di Condemi, autore di tre centri e due assist nelle ultime tre partite. E sono quattro, infine, anche le vittorie consecutive, tutte senza incassare goal. Insomma, un ruolino di marcia da prima della classe, in linea con quanto auspicato dai vertici lametini, ma sarà comunque necessario non fermarsi e continuare a macinare punti per dare un primo strappo al campionato, anche in vista dei prossimi incroci con Paolana e la stessa ReggioRavagnese. Prima, però, testa al Soriano, avversario assolutamente da non sottovalutare, come sottolineato da mister Fanello al termine della comoda vittoria contro il Brancaleone.

Di seguito i convocati della Vigor Lamezia per la sfida del “D’Ippolito”:

Portieri: Diano, Iannì, Sicilia

Difensori: Amendola, Caruso, De Fazio, Lanciano, Ruano, Scalon, Sicoli, Volpe

Centrocampisti: Curcio, Ferrara, Rodriguez, Silvagni, Trentinella

Attaccanti: Azzinnaro, Bernardi, Catania, Condemi, Costanzo, Egyr, Padin, Spanò.

Arbitrerà l’incontro il sig. Carmine Pompilio di Rossano, coadiuvato dagli assistenti Matteo Ventre e Luciano Fortino di Rossano. Calcio d’inizio ore 14:30.

Francesco Sacco